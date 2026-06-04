Nếu nói 'bệnh mãn tính', bạn đã sai

Nhiều người sử dụng lẫn lộn "mạn tính" và "mãn tính" khi nói về các bệnh kéo dài. Theo học giả An Chi, chỉ một trong hai cách dùng là chính xác.

Trong Chuyện đông chuyện tây, học giả An Chi cho rằng cách viết đúng phải là "mạn tính". Theo ông, "mạn" mang nghĩa chậm, từ từ, kéo dài nên "mạn tính" được dùng để chỉ những căn bệnh diễn tiến trong thời gian dài và cần theo dõi, điều trị lâu dài.

Trong khi đó, "mãn" lại mang các nghĩa như đầy đủ, trọn vẹn hoặc kết thúc, thường xuất hiện trong những cách nói như "mãn hạn", "mãn nhiệm kỳ" hay "mãn tháng". Vì có nghĩa hoàn toàn khác nhau nên hai từ này không thể thay thế cho nhau.

Một số tài liệu từ điển Hán ngữ cổ như Khang Hy tự điển cũng ghi nhận "mạn" mang nghĩa chậm, từ từ, còn "mãn" mang nghĩa đầy đủ hoặc kết thúc. Vì vậy, giới nghiên cứu ngôn ngữ nhìn chung không xem "mạn tính" và "mãn tính" là hai cách viết tương đương.

Cách hiểu này cũng tương đồng với thuật ngữ y học hiện nay. Trong tiếng Anh, nhóm bệnh kéo dài được gọi là "chronic disease" hoặc "chronic condition", trong đó "chronic" mang nghĩa kéo dài, dai dẳng. Nhiều ngôn ngữ khác cũng sử dụng các thuật ngữ tương tự để chỉ những căn bệnh tiến triển chậm và tồn tại trong thời gian dài.

Tóm lại, các bệnh như viêm gan mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay suy hô hấp mạn tính... đều sử dụng thuật ngữ "mạn tính" thay vì "mãn tính".