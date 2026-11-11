Nền tảng phát huy tri thức, năng lực hành động của Sinh viên Việt Nam

Lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện mới được tổ chức, nhằm thúc đẩy sinh viên cho ra đời những dự án khả thi, sáng kiến đột phá, hướng tới tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Các đại biểu tại Lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện. Ảnh: Phan Chi.

Ngày 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Công ty TNHH PDA & Partners tổ chức Lễ phát động Cuộc thi dự án tình nguyện (GEN.IMPACT).

Lễ phát động có sự tham gia của ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Anh Vũ - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), và nhiều lãnh đạo các cơ quan, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường.

Cuộc thi có sự đồng hành chuyên môn của các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, doanh nghiệp,... cùng sự tham gia của các đại diện cơ sở giáo dục đại học và đông đảo sinh viên cả nước.

Cuộc thi dự án tình nguyện có chủ đề "Hành động vì môi trường", đặt sinh viên trước những bài toán thiết thực tại trường học, địa phương và cộng đồng, khuyến khích vận dụng tri thức để phát triển giải pháp có khả năng ứng dụng.

Cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung ưu tiên: Lối sống xanh; Đa dạng sinh học; Ô nhiễm môi trường; Ứng dụng AI và công nghệ trong bảo vệ môi trường; Truyền thông thay đổi nhận thức và hành động.

Điểm nhấn của cuộc thi là hướng tới thực tế hóa các ý tưởng, mang tới kết quả thực chất. Các đội thi phát triển sáng kiến theo hành trình xác định vấn đề - thiết kế giải pháp - lập kế hoạch triển khai - đo lường tác động. Thông qua sự kết nối giữa sinh viên, chuyên gia, các nguồn lực xã hội, cuộc thi hướng đến phát triển sáng kiến có tính khả thi, khả năng ứng dụng tạo tác động thiết thực.

Bên cạnh hạng mục chính Sáng kiến Giải pháp, các đội có thể tham gia hai hạng mục bổ trợ tự chọn là Phim ngắn và Thiết kế hình ảnh, đưa câu chuyện của sáng kiến đến gần công chúng và lan tỏa thông điệp hành động vì môi trường.

Ông Lâm Tùng - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phan Chi.

Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ông Lâm Tùng - Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh: "Cuộc thi là một phương thức phát huy tri thức, chuyên môn và tinh thần tình nguyện của sinh viên trong giải quyết các vấn đề môi trường, góp phần hình thành những mô hình tình nguyện có sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn".

Bà Trần Thị Thảo Nguyên, sáng lập công ty TNHH Hiệp hội Truyền thông PDA & Partners, đơn vị đồng tổ chức cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng thế hệ trẻ hôm nay có khả năng tiếp cận tri thức, làm chủ công nghệ và sáng tạo những cách giải quyết mới. Cuộc thi sẽ giúp phát huy năng lực đó, để người trẻ tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Tổng giá trị giải thưởng mùa 1 năm 2026 là 500.000.000 VND, trong đó Giải Nhất - Hạng mục Sáng kiến Giải pháp trị giá 100.000.000 VND. Đặc biệt, sau cuộc thi, những sáng kiến xuất sắc nhất sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế gắn với Chiến dịch mùa hè xanh năm 2027.

Cuộc thi bắt đầu từ tháng 11/2026 đến tháng 9/2027. Hồ sơ vòng sơ khảo được tiếp nhận trực tuyến qua website www.genimpact.vn, từ ngày 6/11 đến 31/12/2026. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 40 sáng kiến vào Bán kết và 10 bài tốt nhất vào Chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức 15/5/2027 tại TP.HCM.