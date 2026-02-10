Nên sửa, mua laptop ‘lướt’ hay nâng cấp máy dịp Tết?

Ngày cận Tết, deadline dồn dập, laptop liên tục “biểu tình”. Giữa những lựa chọn phải sửa máy, mua cũ hay sắm mới, đâu là nước đi kinh tế để Gen Z khởi đầu năm 2026 rực rỡ?

Cận Tết, vòng tròn loading quay đều trên laptop gần như trở thành “hình ảnh quen mặt” với dân văn phòng và sinh viên. Máy chạy chậm khi mở nhiều tab, pin nhanh cạn vì loạt deadline cuối năm. Laptop vẫn dùng được, chỉ là không còn mượt. Khi công việc bắt đầu bị ảnh hưởng, câu chuyện chi phí cũng dần được mang ra tính toán.

Nỗi niềm “bỏ thì thương, vương thì tội”

Khi máy hỏng, nhiều người trẻ chọn phương án sửa chữa để tiết kiệm chi phí. Thay viên pin mới, nâng cấp thanh RAM là giải pháp nhanh gọn được ưu tiên. Tuy nhiên, nhiều người ví cách làm này như việc “sơn lại mặt tiền ngôi nhà đã cũ”.

Minh Hoàng (24 tuổi, nhân viên marketing tại TP.HCM) hồi tưởng trải nghiệm nhớ đời: “Năm ngoái tôi tiếc tiền nên mang máy đi thay ổ cứng. Máy chạy nhanh hơn nhưng màn hình vẫn tối và nhòe, làm việc khá mỏi mắt. Chưa kể, 3 tháng sau lại hỏng tiếp bàn phím. Tính ra số tiền sửa lắt nhắt cộng với thời gian gián đoạn công việc còn tốn kém hơn nhiều”.

Gen Z đau đầu vì laptop “đình công” ngày Tết.

Một phương án khác là săn laptop “lướt” - thiết bị đã qua sử dụng từ vài tháng đến một năm, ngoại hình còn mới nhưng hiệu suất đã bắt đầu phân hóa. Lựa chọn này đánh trúng tâm lý muốn trải nghiệm dòng máy cao cấp với mức giá hời. Dẫu vậy, đây vẫn “canh bạc may rủi” về chất lượng linh kiện bên trong, đặc biệt là độ chai pin và tuổi thọ màn hình. Vòng đời sử dụng ngắn ngủi buộc người dùng sớm phải tìm kiếm thiết bị thay thế chỉ sau 1-2 năm.

Thay vì xem việc mua máy “full box” là tiêu sản, Gen Z hiện đại dần chuyển sang tư duy đầu tư. Một chiếc laptop mới dịp Tết chính là công cụ kiếm tiền, học tập ổn định trong 3-5 năm tới. Đặc biệt, khi làn sóng công nghệ thay đổi chóng mặt, sở hữu thiết bị tích hợp sức mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) từ bây giờ là nước đi đón đầu xu hướng.

Tiêu tiền Tết sao cho “lời”?

Người trẻ hiện nay có xu hướng chia nhỏ ngân sách Tết cho 3 khoản đầu tư thiết yếu: Công cụ hỗ trợ sức khỏe để tái tạo năng lượng, phương tiện sáng tạo giải trí giúp cân bằng cảm xúc và quan trọng nhất là thiết bị học tập, làm việc.

Trong đó, việc nâng cấp thiết bị làm việc và học tập được nhận định là khoản chi sinh lời bền vững. Một chiếc laptop mới dịp Tết có tích hợp trí tuệ nhân tạo là nền tảng hỗ trợ sự nghiệp trong suốt 3-5 năm tới.

Nổi bật trong nhóm laptop AI mỏng nhẹ cao cấp hiện nay có thể kể đến Asus Zenbook 14 (UM3406GA). Đây là lựa chọn lý tưởng để nâng cấp thiết bị, nhờ đáp ứng đúng các tiêu chí khắt khe mà người trẻ tìm kiếm khi bắt đầu năm mới.

Thùy Trang (27 tuổi, freelancer mảng sáng tạo nội dung) dành phần lớn thưởng Tết sắm thiết bị trên. Cô cho biết: “Công việc của tôi đòi hỏi di chuyển liên tục giữa các quán cà phê và nơi gặp khách hàng. Laptop mới có khung nhôm nguyên khối nhưng siêu nhẹ, trọng lượng chỉ 1,2 kg và mỏng 14,9 mm nên bỏ vào túi tote gọn gàng. Quan trọng hơn, tôi cần máy dùng được lâu dài, không bị lỗi thời khi ứng dụng chỉnh ảnh hay viết lách đều cập nhật tính năng AI”.

Sản phẩm sử dụng chip AMD Ryzen AI 400 series mới nhất.

Điểm đáng chú ý trên mẫu laptop này nằm ở chip AMD Ryzen AI 400 series thế hệ mới nhất. Bộ vi xử lý tích hợp NPU AMD XDNA với hiệu suất lên đến 50 TOPS giúp máy xử lý mượt mà tác vụ AI trên phần cứng. Nhờ đó, việc lọc ồn khi họp online, tạo hiệu ứng background hay chạy phần mềm đồ họa cơ bản diễn ra nhanh chóng, tăng cường bảo mật dữ liệu và không phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Bên cạnh hỗ trợ công việc, máy còn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí hay sáng tạo nội dung nhẹ nhàng ngày Tết nhờ màn hình Lumina OLED 14 inch chuẩn WUXGA (1920 x 1200) sắc nét và hệ thống loa Harman Kardon sống động.

Tuấn Anh (sinh viên năm cuối ngành Truyền thông tại TP.HCM) bày tỏ sự hài lòng về hiệu năng năng lượng: “Tôi thường xuyên mang máy lên thư viện từ sáng đến tối mịt. Nhờ tiến trình 4 nm tối ưu hóa, thời lượng pin cải thiện tới 15% so với thế hệ trước nên tôi ít khi mang theo cục sạc. Máy đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí cả ngày”.

Với mức giá khởi điểm từ 29,99 triệu đồng, sản phẩm là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn tìm kiếm sự ổn định và hiệu quả. Thay vì chấp nhận rủi ro với máy cũ, khoản đầu tư này mang lại sự an tâm về độ bền chuẩn quân đội, màn hình bảo vệ mắt và sức mạnh AI sẵn sàng cho mọi thử thách. Với nhiều người trẻ, laptop mới dịp Tết không chỉ là món đồ công nghệ, mà còn là công cụ hỗ trợ họ bắt nhịp công việc và học tập từ đầu năm.