Nên chọn laptop thế nào để không bị FOMO bởi 'cuộc đua công nghệ'

Mỗi mùa tựu trường, phụ huynh thường sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để chuẩn bị cho con, đặc biệt với các thiết bị phục vụ đa nhiệm như laptop.

Giữa “ma trận” thị trường với hàng loạt thương hiệu, mẫu mã, cấu hình... không dễ để người dùng chọn được chiếc laptop vừa phục vụ tối đa nhu cầu, vừa đảm bảo P/P (price/performance - giá thành/hiệu năng). Có người vì khả năng tài chính giới hạn nên chọn sản phẩm giá rẻ để rồi nhanh chóng xuống cấp sau thời gian ngắn; cũng có người mua máy cấu hình quá cao so với nhu cầu thực do tâm lý “cố thêm một chút”. Vậy làm sao để đưa ra một quyết định tỉnh táo thay vì mù quáng chạy theo “cuộc đua công nghệ”?

Xác định nhu cầu theo ngành học

Câu hỏi đầu tiên sinh viên cần đặt ra là: “Mình sẽ dùng laptop làm gì trong suốt 4 năm đại học?”. Bởi lẽ, nhu cầu của sinh viên thuộc chuyên ngành thiết kế, kỹ thuật, truyền thông đa phương tiện, kinh tế, ngôn ngữ... đều khác nhau.

Sinh viên của mỗi ngành đều có những nhu cầu học tập, làm việc riêng.

Người thường xuyên dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, xử lý đồ họa 2D/3D cần một cấu hình đủ mạnh để xử lý tác vụ nặng. Trong khi đó, sinh viên các ngành chủ yếu nghiên cứu và xử lý tài liệu, kết hợp học online không nhất thiết phải đầu tư những dòng máy có cấu hình cao cấp nhất, mà nên ưu tiên tính cơ động cùng độ bền bỉ.

Việc liệt kê rõ các tác vụ sử dụng thường xuyên sẽ giúp sinh viên khoanh vùng phân khúc sản phẩm phù hợp, tránh “mua thiếu” nhưng cũng hạn chế lãng phí cho những tính năng không dùng đến.

Tính tổng chi phí trong suốt quá trình học

Nếu sai lầm của người build PC là tập trung quá nhiều vào case, thì sự chủ quan của người mua laptop đến từ suy nghĩ bản thân đã sở hữu một thiết bị “all-in-one”. Thực tế, giá mua ban đầu chưa phản ánh đầy đủ khoản đầu tư. Để đánh giá đúng giá trị của một chiếc laptop, sinh viên cần tính tới độ bền, phụ kiện, khả năng nâng cấp, bản quyền các phần mềm, chi phí sửa chữa nếu xảy ra vấn đề và cả khấu hao khi bán lại.

Laptop hiện đại cần được trang bị NPU để chạy tác vụ AI. Sinh viên cũng nên tính chi phí bản quyền cho các dịch vụ này vào khoản đầu tư của mình.

Lúc này, sản phẩm “like new” không rõ nguồn gốc có thể giúp tiết kiệm một khoản chi phí ban đầu, song tiềm ẩn nhiều rủi ro hỏng hóc linh kiện và chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sử dụng. Tựu trung, không loại trừ khả năng lựa chọn này tốn kém hơn mua một chiếc máy chính hãng.

Ngược lại, nếu muốn “đầu tư dài hạn” cho ít nhất là 4 năm đại học, Asus Vivobook S14 S3407AA trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nhờ đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm của sinh viên và đi kèm chương trình bảo hành chính hãng đến 2 năm.

Asus Vivobook S14 S3407AA là khoản đầu tư dài hạn đáng cân nhắc của sinh viên năm nhất.

Về thiết kế, máy sở hữu ngoại hình hiện đại, thời thượng, mỏng nhẹ chỉ 1,4 kg, phù hợp nhịp học tập và di chuyển linh hoạt của sinh viên. Bên cạnh viên pin lớn dung lượng đến 70 W, hiệu năng máy còn được đánh giá cao trong phân khúc với chip Intel Core Ultra Series 3 cùng NPU đến 50 TOPS đạt chuẩn Copilot+ PC, hỗ trợ xử lý tốt các tác vụ AI thường ngày.

Một số lưu ý khác

Một trong những lý do khiến sinh viên chạy theo “cuộc đua công nghệ” là suy nghĩ máy cấu hình càng mạnh, hiệu quả học tập càng cao. Thực tế, thiết bị dù đắt tiền đến mấy vẫn chỉ là công cụ phục vụ mục đích của con người. Giá trị nằm ở cách người dùng tư duy và sử dụng máy sao cho hiệu quả với các tác vụ học tập, làm việc như quản lý tài liệu, ghi chú, huấn luyện AI tạo sinh, phát triển kỹ năng cá nhân... Đó là chưa kể không ít sinh viên bị “cám dỗ”, khiến chiếc laptop trở thành công cụ giải trí nhiều hơn mục đích giáo dục ban đầu.

Tham khảo ý kiến mọi người trước khi “xuống tiền” là cách giúp sinh viên “mua đúng” ngay lần đầu tiên.

Ngoài ra, kinh nghiệm của người đi trước và thời điểm mua cũng đóng vai trò quan trọng. Thay vì “đầu tư một lần cho xong” trước ngày khai giảng, sinh viên có thể thong thả tìm hiểu yêu cầu của môn học, công việc, hỏi ý kiến bạn bè, tiền bối khóa trên hoặc dành vài tuần trải nghiệm nhiều dòng laptop trước khi xuống tiền để tránh mua theo phỏng đoán.