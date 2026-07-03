NCB Visa Tự Hào giành giải thưởng 'Sáng kiến thẻ tín dụng của năm'

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh giải thưởng “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” tại Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào.

Ngày 2/7, tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 diễn ra tại Singapore, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được xướng tên ở hạng mục “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào (Credit Card Initiative of the Year - For Tu Hao Credit).

Asian Banking & Finance Retail Banking Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, do tạp chí The Asian Banking & Finance (Singapore) tổ chức thường niên. Giải thưởng tôn vinh tổ chức tài chính có sáng kiến, sản phẩm và giải pháp nổi bật, góp phần định hình xu hướng phát triển của ngành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đại diện NCB nhận giải “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào.

Vượt qua đánh giá khắt khe của hội đồng chuyên môn độc lập gồm chuyên gia đến từ công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, Boston Consulting Group, Bain & Company, thẻ tín dụng NCB Visa Tự Hào đã xuất sắc giành giải thưởng trong lần đầu NCB tham dự. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng và giá trị dòng thẻ tín dụng của NCB, mà còn cho thấy tư duy tiên phong và năng lực đổi mới sáng tạo của ngân hàng, được ghi nhận bởi tổ chức uy tín quốc tế.

NCB Visa Tự Hào là sản phẩm thuộc dòng thẻ Tự Hào của NCB. Đây là dòng thẻ đặc biệt của NCB, gồm 2 phiên bản: Thẻ NCB Visa “Thống Nhất” ra mắt dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước - gợi nhắc cột mốc lịch sử thiêng liêng khi non sông nối liền một dải, đất nước bước sang trang sử mới; thẻ NCB Visa “Tự Hào” ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - biểu trưng cho sự tự hào và lòng yêu nước, tích hợp công nghệ và tiện ích tài chính hiện đại và chương trình chi tiêu gắn với chia sẻ cộng đồng.

NCB Visa Tự Hào là sản phẩm thuộc dòng thẻ Tự Hào của NCB được phát triển với 2 phiên bản đặc biệt.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc NCB - cho biết: “Khát vọng của NCB là đồng hành và phụng sự đất nước trong kỷ nguyên mới, thông qua đóng góp hiệu quả, ý nghĩa trong lĩnh vực của mình. Thẻ Tự Hào là dấu ấn đầu tiên của chúng tôi trên hành trình phát triển giải pháp tài chính tiên phong, sáng tạo trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang giá trị dân tộc sâu sắc. Giải thưởng ngày hôm nay là sự động viên lớn, để chúng tôi tiếp tục hành trình đóng góp vào sự phát triển của ngành và khẳng định sức mạnh trí tuệ Việt Nam, dấu ấn Việt Nam trước thế giới”.

Thẻ NCB Visa Tự Hào được trang bị đầy đủ tính năng thanh toán hiện đại như contactless, online, thẻ ảo, bảo mật nhiều lớp gồm OTP, 3D-Secure, được chấp nhận tại hàng triệu điểm thanh toán trên toàn cầu. Người dùng có cơ hội nhận loạt ưu đãi hấp dẫn như bộ quà tặng du lịch trị giá 1 triệu đồng gồm ví đựng hộ chiếu, air tag, tag hành lý; miễn phí phát hành và phí thường niên; phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi bậc nhất thị trường chỉ 1,5%; ưu đãi hoàn tiền 100% cho giao dịch vé bảo tàng và danh lam thắng cảnh quốc gia (tối đa 200.000 đồng/tháng), hoàn tiền đến 10% cho tất cả giao dịch với tổng hoàn tiền đến 5 triệu đồng/tháng cho chi tiêu hợp lệ. Đặc biệt, cứ mỗi 1 triệu đồng khoản chi tiêu hợp lệ, khách hàng được hoàn thêm 3.000 đồng vào Ví Từ thiện trên ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng có thể sử dụng Ví Từ thiện để chuyển khoản ủng hộ trực tiếp vào quỹ của đối tác NCB như Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Với thiết kế độc đáo và giá trị tinh thần đặc biệt, NCB Visa Tự Hào vượt khỏi giá trị của thẻ ngân hàng thông thường, trở thành biểu tượng đồng hành người Việt trong kỷ nguyên mới - mạnh mẽ, tự tin, vươn mình ra thế giới nhưng vẫn gắn kết sâu sắc với cội nguồn.

Đây là lần thứ 2 thẻ tín dụng NCB Visa Tự Hào được vinh danh. Trước đó, tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025, thẻ Tự Hào cũng vinh dự đạt giải thưởng “Top 10 sản phẩm - dịch vụ tiên phong”.

NCB liên tục nâng cấp và phát triển giải pháp tài chính tiên phong.

Thời gian qua, NCB liên tục nâng cấp và phát triển giải pháp tài chính tiên phong đáp ứng nhu cầu khách hàng với tiêu chuẩn cao. Mới đây, ngân hàng phối hợp Tập đoàn Sun Group ra mắt đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, kết hợp giải pháp tài chính hiện đại với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và chăm sóc sức khỏe cao cấp hàng đầu Việt Nam. Thẻ mang đến cho khách hàng phong cách sống đẳng cấp, khác biệt với đặc quyền ở mức cao. Chủ thẻ không chỉ được tận hưởng ưu đãi đa dạng từ hệ sinh thái Sun Group, mà còn được hoàn tiền 25% giá trị chi tiêu tích lũy trong 30 ngày đầu tiên kể từ thời điểm mở thẻ, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng; ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ 1,1% và thời gian miễn lãi đến 55 ngày và nhiều quyền lợi tài chính khác.

Sự ghi nhận của Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 lần nữa khẳng định bước tiến của NCB trên hành trình chuyển đổi toàn diện, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tài chính hấp dẫn và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành, trong dòng chảy đến kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của đất nước.