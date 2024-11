Napoli bị vùi dập trên sân nhà

Tối 3/11, đội bóng của Gasperini tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đội đầu bảng Napoli với tỷ số 3-0 ngay tại “thánh địa” Diego Armando Maradona thuộc vòng 11 Serie A. Chiến thắng vang dội này đưa Atalanta vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 22 điểm, chỉ kém Napoli đúng 3 điểm.

Mặc dù phải làm khách trên sân Napoli, Atalanta không hề tỏ ra e ngại trước đội bóng đang có phong độ cao. Ngay trong hiệp một, Atalanta “đóng đinh” kết quả với cú đúp của Ademola Lookman, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-0.

Không dừng lại ở đó, tới phút 90+2, Mateo Retegui - chân sút đang nổi bật mùa này - ghi bàn ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Atalanta. Đây là minh chứng cho sự chính xác trong khâu dứt điểm và khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn của đội bóng do Gasperini dẫn dắt.

Trận đấu giữa Napoli và Atalanta diễn ra khá cân bằng với số lần dứt điểm gần như ngang nhau - Napoli có 13 pha, trong khi Atalanta dứt điểm 12 lần. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của Atalanta.

Theo số liệu từ FlashScore, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của Napoli chỉ đạt 0.79, trong khi con số này của Atalanta là 1.30. Điều này cho thấy Atalanta vượt trội hơn trong khả năng chuyển hóa cơ hội, một yếu tố then chốt giúp họ đánh bại đội đầu bảng.

Với thất bại ngay trên sân nhà, Napoli chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp tại Serie A. Mặc dù họ vẫn duy trì ngôi đầu bảng, khoảng cách với các đối thủ phía sau đã bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, Atalanta dưới sự dẫn dắt của Gasperini gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng của mình trong cuộc đua vô địch.

Ở vòng đấu tiếp theo, Napoli sẽ đối mặt với một thử thách khác khi phải làm khách trên sân Meazza của Inter Milan vào ngày 11/11. Đây sẽ là cơ hội để Napoli chứng tỏ bản lĩnh và khả năng vượt qua khó khăn. Còn với Atalanta, chiến thắng trước Napoli không chỉ là một trận đấu xuất sắc mà còn là lời khẳng định rằng họ thực sự là ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch Serie A năm nay.

Chiến thắng trước Napoli tiếp tục đánh dấu một năm đặc biệt cho Gasperini khi ông liên tiếp “hạ gục” các nhà cầm quân hàng đầu. Từ Xabi Alonso, Jurgen Klopp đến Ruben Amorim và giờ là Antonio Conte, Gasperini đã chứng minh tài năng cầm quân và khả năng xây dựng một Atalanta đầy sức sống, mạnh mẽ, và giàu bản lĩnh.

Với phong độ ấn tượng của Atalanta, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một cuộc đua hấp dẫn, nơi Gasperini và các học trò sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện kỳ diệu của mình trong mùa giải này.

