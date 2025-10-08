Năng suất lao động Việt Nam ở mức nào trong khu vực?

Năng suất lao động Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực: chỉ bằng 59,6% của Thái Lan, 52,8% của Malaysia và chưa đến 20% so với Singapore.

Sáng 8/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới.

Dự Hội thảo có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà khoa học.

Việt Nam thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ cao

Phát biểu chào mừng Hội thảo, PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược được xác định trong nhiều năm vừa qua, ngày càng cấp thiết trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong Báo cáo đề dẫn Hội thảo, TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định thực trạng hiện nay cho thấy khoảng cách đáng kể giữa yêu cầu và năng lực đáp ứng của nhân sự. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ mới đạt 28,1% - thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Ngoài ra, năng suất lao động Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực: chỉ bằng 59,6% của Thái Lan, 52,8% của Malaysia và chưa đến 20% so với Singapore.

Điều này phản ánh rõ ràng Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ cao, y tế thông minh, năng lượng tái tạo, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

TS Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận định thực trạng hiện nay cho thấy khoảng cách đáng kể giữa yêu cầu và năng lực đáp ứng của nhân sự. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Nếu không có những giải pháp đột phá, đồng bộ và kịp thời, Việt Nam khó có thể tận dụng được các cơ hội phát triển mới, thậm chí có nguy cơ tụt hậu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về tri thức và công nghệ.

Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu tham luận với chủ đề Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu tại các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số, đã tập trung phân tích yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ tham mưu trong bối cảnh chuyển đổi số đang được Đảng và Nhà nước đẩy mạnh.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, mỗi cán bộ tham mưu cần trở thành “hạt nhân chuyển đổi số”, đồng thời đề cao vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, nhất là bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, bảo mật cùng với kỹ năng mềm như tư duy phản biện, làm việc nhóm trong môi trường số.

Trong tham luận, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm đề xuất 7 giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, trong đó nhấn mạnh là việc xây dựng môi trường làm việc số tại các cơ quan Đảng, lấy chuyển đổi số làm công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện quy trình phối hợp, xử lý thông tin và kiến nghị chính sách.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phát biểu tham luận. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nhấn mạnh vai trò của chiến lược phát triển nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, quá trình chuyển đổi số và mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu, ứng dụng. Các tham luận cùng thống nhất nhận định: nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu và những tham luận tâm huyết của các đại biểu.

Những kết quả, kiến nghị và đề xuất từ Hội thảo là cơ sở quan trọng để hoạch định chính sách phát triển nhân lực trong thời gian tới, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.