Nắng nóng gay gắt từ Bắc tới Nam

Dự báo thời tiết ngày 6/4, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở khắp các vùng miền trên cả nước, nhiều nơi nắng nóng gay gắt trên 39°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/4

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 6-7/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Mặc dù ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhưng chiều tối và đêm, các khu vực này nguy cơ xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng trong hai ngày này, phía Bắc cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngoài ra, ngày 6/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Từ ngày 7/4, nắng nóng khả năng mở rộng ra các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng ở các khu vực trên còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/4

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, Tây Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, khu Tây Bắc 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, đồng bằng nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 39°C, phía Nam 32-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, phía Bắc 35-36°C, có nơi trên 36°C

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, miền Đông nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, miền Đông 35-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Ngày 5/4, khu Tây Bắc Bắc Bộ, Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C như các trạm Mường Lay (Điện Biên) 38,6°C; Yên Châu (Sơn La) 38,9°C; Con Cuông (Nghệ An) 38,3°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39°C; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 39°C... Cùng ngày, phía Bắc cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ 35-36°C, có nơi trên 36°C.