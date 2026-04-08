Nắng nóng còn gay gắt hơn, miền Trung có thể trên 41 độ

Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh khiến tình trạng nắng nóng trên cả nước tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, riêng khu vực miền Trung có thể lên trên 41 độ.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây cộng với tác động của hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên từ ngày 3/4, khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-39 độ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Nghệ An đến Quảng Trị là nơi hứng chịu nắng nóng gay gắt nhất với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 39-40 độ, có nơi trên 41 độ như Tây Hiếu (Nghệ An) 41,9 độ, Con Cuông (Nghệ An) 41,3 độ.

Đây là đợt nắng nóng sớm, có phạm vi rất rộng. Khu vực phía Tây của Bắc Bộ từ ngày 3/4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 39 độ như Mường Tè (Lai Châu) 39,9 độ, Phù Yên (Sơn La), Mai Châu (Phú Thọ) 40,2 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng trên diện rộng kéo dài nhiều ngày qua với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo ông Khiêm, từ ngày 9 tới 13/4, vùng thấp nóng phía Tây tiếp tục hoạt động mạnh, tác động và gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh ở các tỉnh miền Trung, trong khi đó tại khu vực phía Nam, lưỡi áp cao cận nhiệt đới (khối không khí ổn định) vẫn bao trùm khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ.

Vì vậy, từ ngày 9-13/4 khu vực phía Tây của Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực phía Đông của Bắc Bộ ngày 9/4 có nắng nóng ở vùng đồng bằng, từ ngày 10-13/4 nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, phần phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai từ ngày 9-14/4 tiếp tục nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao phổ biến từ 36-39 độ, riêng khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Huế nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến 39-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và các tỉnh Nam Bộ từ ngày 9-14/4 tiếp tục nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ.

Dự báo từ sau ngày 14/4 nắng nóng các khu vực có xu hướng giảm dần.

Từ 10-13/4, nắng nóng gia tăng trên cả nước.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, trong tháng 4/2026 nắng nóng sẽ gia tăng hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm, tập trung chính tại một số khu vực như Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ.

Nền nhiệt độ trong tháng 4 tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa-Huế được dự báo sẽ có xu hướng ấm hơn từ 1,5-2,5 độ so với cùng kỳ nhiều năm. Các khu vực còn lại trên cả nước, mức nhiệt cao hơn từ 0,5-1,5 độ.

Từ khoảng tháng 5, tại miền Bắc và miền Trung, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn, gia tăng hơn về cường độ, kéo dài cho tới tháng 8/2026, sau đó từ khoảng tháng 9/2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần. "Nắng nóng của năm 2026 có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025", ông Khiêm nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng kéo dài và hiệu ứng gió phơn khô nóng do vùng áp thấp phía Tây gây ra khiến nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, đồng thời khiến nguy cơ cháy rừng lên mức cao. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.