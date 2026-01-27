Năng lượng hạt nhân: Hiểm họa hay hy vọng?

Trước ám ảnh của thế giới về Chernobyl và Fukushima, tác giả Bertrand Barré đã bóc tách các định kiến về năng lượng hạt nhân, giúp người đọc hiểu bản chất khoa học, kỹ thuật và chính trị của năng lượng này.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng, năng lượng hạt nhân tiếp tục được nhiều quốc gia coi là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống điện quốc gia.

Nhằm mang đến cho sinh viên, kỹ sư và cộng đồng cái nhìn đúng đắn, khoa học về năng lượng hạt nhân, tọa đàm về chủ đề "Năng lượng hạt nhân - Kinh nghiệm quốc tế và bài học thực tiễn cho Việt Nam" đã diễn ra tại Đại học Xây dựng, đồng thời giới thiệu tới đông đảo sinh viên về cuốn sách Năng lượng hạt nhân - Vì sao?, được tổ chức cuối tháng 1.

Với khả năng cung cấp điện ổn định, quy mô lớn và phát thải carbon thấp, điện hạt nhân vừa mang lại tiềm năng lớn, vừa đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, quản lý rủi ro và năng lực thể chế.

Đối với Việt Nam, việc nhìn nhận vai trò, giới hạn và điều kiện phát triển điện hạt nhân là tiền đề cho mọi thảo luận về tương lai năng lượng.

Cuốn sách được viết nhằm đưa ra kiến giải của các chuyên gia về những tranh cãi xoay quanh năng lượng hạt nhân bằng phương pháp tiếp cận khoa học, kỹ thuật và kinh tế.

Tác giả đặt ra những câu hỏi như: điện hạt nhân có thực sự là nguồn năng lượng phát thải thấp; chi phí xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân so với các nguồn năng lượng khác; các tai nạn hạt nhân trong lịch sử có phải là điều tất yếu; chất thải phóng xạ được quản lý ra sao và mức độ rủi ro dài hạn đến đâu; hệ quả đối với khí hậu và xã hội nếu các quốc gia từ bỏ điện hạt nhân.

Vấn đề an toàn là vấn đề lớn luôn được đặt ra khi nhắc tới chủ đề này. Từ góc nhìn kinh nghiệm tại Mỹ, chuyên gia Trần Sĩ Chương nhận định “vấn đề rủi ro nằm ở con người”. Ông nhấn mạnh rằng trong đào tạo kỹ sư hạt nhân, việc xây dựng một văn hóa kỷ luật và an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ học kỹ thuật thuần túy.

Một vấn đề khác cần quan tâm khi khai thác năng lượng hạt nhân đó là phải có sự đồng thuận xã hội. Ông Trần Sĩ Chương cho rằng cần quan tâm tới những chính sách nhằm hỗ trợ người dân địa phương về việc làm, hoặc đảm bảo bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi để tạo dựng niềm tin với người dân, nếu muốn phát triển năng lượng hạt nhân trong tương lai.

Cuốn sách cũng phân tích các tai nạn lớn như Three Mile Island, Chernobyl và Fukushima nhằm rút ra những bài học kỹ thuật và quản lý đã định hình các tiêu chuẩn an toàn hiện nay.

Thông điệp của cuốn sách đưa ra: điện hạt nhân có thể là hy vọng của thế giới về năng lượng, nhưng hy vọng này chỉ có thể thành hiện thực nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tri thức và nhân lực.