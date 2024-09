Nâng cấp mới trên iPhone 16 có đủ thuyết phục người dùng?

Một nghiên cứu mới cho thấy sức hấp dẫn của các tính năng mới có thể không còn là động lực thúc đẩy người dùng nâng cấp iPhone thế hệ mới.

75% người dùng mua mới iPhone không quan tâm đến các tính năng được nâng cấp. Ảnh: CNET.

Apple thường gây ấn tượng với khách hàng bằng những tính năng quan trọng tạo nên làn sóng nâng cấp iPhone. Từ việc giới thiệu màn hình Retina đến việc triển khai Face ID, những tính năng này đã từng là lý do chính khiến người dùng muốn lên đời máy.

Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất của hãng nghiên cứu Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), người dùng Apple hiện không còn xem những tính năng mới là động lực mua mới.

Cụ thể, trong khảo sát về lý do mua điện thoại mới, câu trả lời phổ biến nhất không phải là sự phấn khích về các tính năng mới nhất. Thay vào đó, khoảng 75% số người dùng mua mới iPhone được hỏi nêu lý do là điện thoại cũ của họ đã lỗi thời hoặc cần thay thế do bị mất, hỏng hoặc bị đánh cắp.

Đối với nhiều người dùng, quyết định mua iPhone mới chỉ được thúc đẩy do hiệu suất suy giảm của thiết bị cũ, có thể là do máy bị chậm, pin yếu hoặc có các vấn đề khác.

Trong khi đó, chỉ có khoảng 18% khách hàng cho biết các tính năng mới là lý do chính khiến họ nâng cấp. Đây cũng là tệp khách hàng cho biết sẵn sàng xếp hàng để mua mẫu iPhone 16 chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 9.

Không chỉ iPhone, dữ liệu của CIRP hồi tháng 7 cũng tiết lộ người dùng Apple có xu hướng giữ thiết bị lâu hơn trước khi mua máy mới, dẫn đến chu kỳ nâng cấp ngày càng chậm.

Khảo sát cho thấy trong 12 tháng gần nhất, 71% người dùng iPhone và 68% người dùng Mac giữ thiết bị trước trong hơn 2 năm. Con số này tăng lần lượt từ 63% và 59% so với năm 2020.

Với máy tính Mac, CIRP nhấn mạnh thời gian sử dụng tăng đáng kể. Hiện nay, 56% người khảo sát sử dụng máy Mac cũ trong 3 năm hoặc lâu hơn trước khi nâng cấp, tăng đáng kể so với mức 40% vào 2020.

Theo MacRumors, xu hướng trên đồng nghĩa ngày càng ít người nâng cấp máy sau thời gian ngắn. Cụ thể, lượng người dùng Mac trong 2-3 năm trước khi mua máy mới giảm từ 19% xuống 13%. Các khung thời gian ngắn hơn gồm 1-2 năm (giảm từ 23% còn 19%) và ít hơn một năm (giảm từ 19% còn 13%).

Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 9/9, dự kiến giới thiệu iPhone 16. Trước thềm sự kiện, Táo khuyết nhận tin tích cực khi hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research dự đoán doanh thu công ty trong năm vượt 400 tỷ USD , được thúc đẩy bởi mảng phần cứng và dịch vụ.