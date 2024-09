Chưa chiếu, phim chuyển thể từ Minecraft đã bị chê thảm họa

Đoạn giới thiệu (trailer) của A Minecraft Movie đã nhận được không ít ý kiến chê bai từ giới game thủ và những người đam mê điện ảnh.

Bộ phim là sự pha trộn giữa diễn viên người đóng và công nghệ đồ họa CGI. Ảnh: Warner Bros. Pictures.

Warner Bros. Pictures và Legendary vào tối 4/9 đã chia sẻ đoạn giới thiệu (trailer) đầu tiên của A Minecraft Movie, bộ phim chuyển thể của tựa game cùng tên. Nhờ vào sức ảnh hưởng khổng lồ của Minecraft, video đã thu về hơn 9 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 9 giờ được đăng tải.

Trò chơi 13 năm tuổi này được coi là một trong những hiện tượng của văn hóa đại chúng và đã bán được hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới. Chỉ tính riêng trên YouTube, đã có hàng trăm thể loại video về Minecraft được đăng tải hàng ngày. Theo nhà phát triển game Mojang, các nội dung về trò chơi đã vượt qua một nghìn tỷ lượt xem trên YouTube.

Tuy vậy, trái ngược hoàn toàn với niềm yêu thích của người chơi trên khắp thế giới dành cho Minecraft, bộ phim chuyển thể lại nhận phải rất nhiều lời chê bai ngay sau khi ra mắt đoạn trailer đầu tiên.

Người hâm mộ Minecraft cho rằng kỹ xảo của phim quá xấu và khác xa game. Ảnh: Warner Bros. Pictures.

"Tôi không hiểu quyết định đưa diễn viên vào thế giới Minecraft, trong khi game này hoàn toàn có thể được chuyển thể thành hoạt hình. Các hiệu ứng và kỹ xảo trông thật kinh khủng", một trong những bình luận trên YouTube viết.

Lý giải cho luồng ý kiến trái chiều trên, cộng đồng game thủ cho rằng chất lượng của phim đã gây thất vọng lớn cho những người hâm mộ tựa game. Nhiều người còn so sánh kỹ xảo của đoạn trailer với nội dung do AI tạo ra. "Không ai có thể thuyết phục tôi rằng bộ phim Minecraft không phải do AI tạo ra", người dùng @Greenmansimp nhận xét trên mạng xã hội X.

Sự pha trộn giữa phim người đóng và đồ họa CGI khiến nhiều người cảm thấy đây là một tác phẩm ăn theo "rẻ tiền", lợi dụng tiếng tăm của Minecraft cũng như dàn sao Hollywood.

Một người dùng khác cho rằng việc chọn Jack Black cũng trở thành án tử cho bộ phim bởi diễn viên này vừa mới góp mặt trong Borderlands - thảm họa phim chuyển thể từ game ra mắt cách đây ít lâu. "Jack Black trông có vẻ rất chán nản trong đoạn trailer Minecraft", người dùng @viperwave nêu quan điểm.

Mặc dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng bộ phim Minecraft chắc chắn sẽ thành công về mặt doanh thu. Bởi sức ảnh hưởng của tựa game là quá lớn. "Bộ phim trông thật tệ, những chúng ta vẫn sẽ đi xem bất kể thế nào", YouTuber "Omni" nhận xét.

Phần mô tả của A Minecraft Movie cho biết nội dung bộ phim sẽ xoay quanh cuộc hành trình 4 nhân vật trong thế giới Minecraft – nơi mà sự sáng tạo là một yếu tố cần thiết cho sự sinh tồn. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 2/4/2025 trên toàn cầu.

Minecraft là trò chơi được phát hành từ 2011 bởi Mojang Studio. Nó nhanh chóng trở nên phổ biến bằng hiệu ứng truyền miệng mà không cần một chương trình truyền thông nào. Game thường xuyên lọt vào danh sách bán chạy trên các nền tảng, thu về hàng trăm triệu người chơi khắp thế giới cùng lượng sản phẩm phái sinh khổng lồ.

Thực tế, thể loại phim chuyển thể từ game thường khó chiều lòng cả fan trò chơi và người xem đại chúng. Super Mario Bros. hay Arcane từ vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại là số ít tác phẩm được đánh giá cao và đạt thành công thương mại.