Nâng cấp đáng chờ đợi của iPad Pro‌ 2024

Nhờ được trang bị tấm nền OLED, mẫu iPad Pro‌ mới chuẩn bị ra mắt trong năm 2024 sẽ có thân máy mỏng hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Nâng cấp lớn nhất trên iPad Pro 2024 là công nghệ màn hình, lần đầu chuyển sang tấm nền OLED thay vì LCD. Ảnh: 9to5Mac

Theo nguồn tin từ 9to5Mac, kế hoạch của Apple dành cho các mẫu máy tính bảng iPad trong năm 2024 sẽ rất đáng chờ đợi, với phiên bản iPad Air màn hình lớn hơn và iPad Pro thân máy mỏng.

Cụ thể, phiên bản iPad Pro ra mắt năm 2024 sẽ lớn hơn một chút và mỏng hơn đáng kể so với thế hệ trước. Lý do khiến mẫu iPad Pro mới mỏng hơn là do Apple sẽ trang bị cho máy tấm nền OLED thay vì LCD như người tiền nhiệm, giúp cắt giảm độ dày của chiếc máy tính bảng.

Không chỉ giúp thân máy mỏng hơn, 9to5Mac còn cho biết OLED giúp màu sắc hiển thị rực rỡ hơn, độ tương phản cao và tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh màn hình OLED, các mẫu iPad Pro mới dự kiến ​​sẽ được trang bị chip xử lý M3 và nhiều tùy chọn bộ nhớ trong hơn.

Trong khi đó, Apple cũng đang phát triển hai phiên bản mới của iPad Air với tên mã là J507 và J537. Một phiên bản sẽ trông khá giống thế hệ iPad Air hiện tại, trong khi mẫu còn lại sẽ có màn hình lớn hơn.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, phóng viên Mark Gurman cho biết những thiết bị có thể được ra mắt trong tháng 3 gồm iPad Pro với màn hình OLED, iPad Air 10,9 inch nâng cấp phần cứng, iPad Air 12,9 inch, cuối cùng là MacBook Air M3 (gồm 2 kích thước 13 và 15 inch).