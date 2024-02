BE ra mắt tính năng giúp người Việt quản lý khoản chi thiết yếu

Tính năng “Quản lý chi tiêu” vừa ra mắt kết hợp với “Gói tiết kiệm” của BE giúp người dùng chủ động hơn trong việc kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chi vào việc di chuyển dù thiết yếu nhưng cũng là nỗi bận tâm của nhiều người. Tính năng mới trên nền tảng BE kỳ vọng làm nhẹ gánh lo toan này.

Chi phí di chuyển chiếm 20% chi tiêu hàng tháng

Anh N.H. (30 tuổi, TP.HCM) vừa đi làm vừa kinh doanh riêng nên dành đến 80% thời gian trong ngày để làm việc, 20% còn lại tranh thủ tập thể thao và nghỉ ngơi. Công việc chiếm phần lớn thời gian, anh N.H. thường chọn đặt thức ăn qua ứng dụng giao hàng. Ưu tiên của anh là những món “eat clean” tốt cho sức khỏe.

“Những món ăn healthy thường đắt hơn, cộng thêm phí ship nên việc chi tiêu cho các bữa ăn trong ngày của tôi không thể cắt giảm để tiết kiệm”, anh chia sẻ.

Trong khi đó, chị T.M. (35 tuổi, TP.HCM) là nhân viên văn phòng, thường chọn xe công nghệ là phương tiện di chuyển của cả gia đình. Chị ngại chạy xe máy vì phải chở hai con đi học khá xa, đường phố đông đúc.

Chị chia sẻ: “Thường tôi sẽ chọn bắt xe công nghệ BE hoặc xe bus, chi phí đi lại hàng tháng cũng khá cao nhưng gần như không thể giảm lại để tiết kiệm. Chưa kể các dịp đặc biệt hay nghỉ hè sẽ phải đầu tư thêm chi phí cho các con đi chơi, ngoại khóa...”.

BE là lựa chọn di chuyển hàng ngày của nhiều người Việt.

Theo số liệu mới nhất từ Numbeo - trang web chuyên thống kê chỉ số mức sống tại các quốc gia trên thế giới, chi tiêu vào di chuyển đứng thứ 3 trong top những khoản phí thiết yếu của người Việt Nam (chiếm trung bình gần 20% chi tiêu hàng tháng).

Chính vì thế, tiết kiệm và hiệu quả trở thành hai yếu tố để người dùng quyết định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tối ưu chi phí nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu.

Đi nhiều, phí giảm nhờ tính năng thông minh của BE

Thấu hiểu được nhu cầu chi tiêu tiết kiệm nhưng mang đến hiệu suất cao, nền tảng BE ra mắt tính năng “Quản lý chi tiêu”, giúp người dùng kiểm soát tốt hơn chi phí đi lại và ăn uống hàng tháng.

Người dùng có thể truy cập tính năng “Quản lý chi tiêu” từ trang chủ hoặc trang tài khoản cá nhân. Ảnh chụp từ ứng dụng.

Tính năng “Quản lý chi tiêu” cho phép người dùng BE thống kê chi tiêu theo từng dịch vụ (gồm beBike, beCar, beFood) theo thời gian mong muốn. Đồng thời, tính năng cũng hỗ trợ so sánh chi tiêu tăng hay giảm so với tuần/tháng trước. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động hơn trong việc kiểm soát, quản lý chi tiêu di chuyển theo cách tiết kiệm nhất.

Với tính năng vừa được ra mắt này, người dùng nắm bắt nhu cầu đặt xe/đồ ăn hàng tháng của bản thân/gia đình, từ đó cân nhắc tìm kiếm, sử dụng những ưu đãi thiết thực. “Gói tiết kiệm dành cho bạn” trên nền tảng BE mang đến chương trình hấp dẫn, giúp người dùng tiết kiệm từ 25% chi phí mỗi tháng cho các dịch vụ.

Khách hàng có thể tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ “Gói tiết kiệm” của BE.

Nắm bắt tính năng “Quản lý chi tiêu” kết hợp ưu đãi từ BE, người dùng Việt có thể lên kế hoạch cho các khoản tiền tiết kiệm, chủ động quản lý tài chính. Với “combo" ra mắt đầu năm, thương hiệu BE cho thấy ngày càng tiệm cận với sứ mệnh trở thành bạn đồng hành của người Việt bằng các dịch vụ hiện hữu.