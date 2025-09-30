Nâng cấp bản thân trên hành trình tìm việc cùng Galaxy AI và Gemini

Galaxy AI và Gemini đồng hành thế hệ trẻ, hỗ trợ rèn luyện kỹ năng, phân tích CV và tăng thêm sự tự tin trên hành trình tìm kiếm công việc mơ ước.

Sau tốt nghiệp, nhiều tân cử nhân cảm thấy lo lắng trước khó khăn khi đi xin việc: Hồ sơ gửi đi không hồi âm, buổi phỏng vấn đầu đời run rẩy, cảm giác tự ti khi so sánh bản thân với ứng viên khác. Tuy nhiên, thay vì xem đó là “vách đá” chặn đường, người trẻ có thể nhìn nhận hành trình tìm việc là cơ hội học thêm, trưởng thành và khám phá chính mình.

Nâng cấp bản thân - chìa khóa mở cánh cửa sự nghiệp

Thực tế cho thấy công việc mơ ước không chỉ cần kiến thức tích lũy trên giảng đường, mà còn đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới. Đây là lý do “nâng cấp bản thân” trở thành từ khóa quan trọng cho tân cử nhân. Thế hệ đi trước thường chia sẻ công việc đầu tiên có thể không hoàn hảo, nhưng là bàn đạp quan trọng giúp họ mở ra nhiều cánh cửa khác. Khi bạn kiên nhẫn trau dồi từng kỹ năng, mỗi thay đổi nhỏ khi tích lũy lại sẽ tạo thành sự khác biệt lớn trong mắt nhà tuyển dụng.

Người trẻ hào hứng sử dụng công nghệ để nâng cấp bản thân.

Galaxy AI và Gemini - trợ lý đa năng trên hành trình tìm việc

Trong kỷ nguyên số, công nghệ trở thành “trợ thủ” cho học tập và sự nghiệp. Galaxy AI và Gemini Live là ví dụ điển hình. Với khả năng phân tích thông minh, các công cụ này có thể giúp rà soát CV, phát hiện lỗi và gợi ý cách viết nổi bật hơn. Nếu hồi hộp đến mức “cứng đơ” trong buổi phỏng vấn, bạn có thể luyện tập cùng AI với loạt tình huống giả lập, từ câu hỏi đơn giản đến tình huống khó xử. Không dừng ở đó, Gemini Live còn gợi ý kỹ năng nên bổ sung dựa trên xu hướng nghề nghiệp hiện tại, giúp bạn định hình lộ trình phát triển rõ ràng hơn.

Tập mở màn của Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng Vươn mình cùng Việt Nam của Samsung - gợi nhớ đến thách thức chung của nhiều bạn trẻ. Dù họ nỗ lực và háo hức tìm việc, thực tế trả về là email từ chối, thậm chí không hồi âm. Điều này khiến nhân vật chính nản lòng. Nhưng thay vì tiếp tục chờ đợi, nhân vật quyết định thay đổi cách tiếp cận. Với sự hỗ trợ của Galaxy AI và Gemini Live, nhân vật bắt đầu phân tích hồ sơ và được AI chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu, gợi ý cách diễn đạt CV hấp dẫn hơn. Không chỉ vậy, AI còn khuyến khích nhân vật thử tạo video giới thiệu bản thân. Nhờ đó, hình ảnh của ứng viên bối rối nay trở nên tự tin, dám sáng tạo và khác biệt.

Galaxy AI và Gemini đồng hành người trẻ mở rộng tri thức.

Không phải yếu tố kịch tính, điều đặc biệt ở tập phim nằm ở sự thật đời thường: Đi xin việc không chỉ là gửi hồ sơ, mà còn là hành trình học hỏi sau thất bại. AI không làm thay tất cả, nhưng là “bạn đồng hành” giúp nhân vật nhìn nhận rõ bản thân và nâng cấp hành trình. Tập phim khép lại với thông điệp: “Cơ hội không tự đến, bạn hãy chủ động tạo ra nó”. Đây cũng là tinh thần “vươn mình” mà chiến dịch muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ.

Vươn mình cùng thế hệ trẻ Việt Nam

Nâng cấp bản thân và tận dụng công nghệ không phải 2 lựa chọn riêng rẽ, mà là sự kết hợp hoàn hảo. Khi bạn chủ động học hỏi, xây dựng nền tảng vững vàng, công nghệ sẽ là trợ thủ giúp bạn nổi bật. Điều quan trọng là đừng để AI làm thay tất cả và chỉ nên để nó trở thành bệ phóng cho bạn.

Thế hệ trẻ Việt có lợi thế được tiếp cận sớm với công nghệ, được sống trong bối cảnh đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Mỗi bước tiến của bạn, dù nhỏ bé, cũng là một phần trong hành trình “vươn mình cùng Việt Nam”. Nếu chủ động bắt đầu từ hôm nay, bạn sẽ thấy hành trình tìm việc vơi bớt áp lực, từ đó tích lũy nhiều cơ hội để trưởng thành.