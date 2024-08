Nam thanh niên sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia

Tin lời người phụ nữ quen qua mạng xã hội, N.V.D. khăn gói sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết một nam thanh niên trú trên địa bàn tỉnh vừa thoát khỏi sự cưỡng bức lao động ở Campuchia để về đoàn tụ với gia đình.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày 15/6, bà N.T.H. (trú thôn Trung Phường, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) đến Công an huyện Duy Xuyên trình báo về việc con trai mình bị lừa sang Campuchia lao động.

Bà H. trình bày tối 10/6, con trai của bà là N.V.D. (SN 2005) liên lạc và cầu cứu gia đình vì bị các đối tượng xấu lừa sang Campuchia để cưỡng bức lao động. Bọn chúng yêu cầu gia đình chuyển 70 triệu đồng để chuộc D. về.

Tin lời người phụ nữ quen qua mạng xã hội, N.V.D. khăn gói sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động. Ảnh: Minh họa.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Duy Xuyên đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và chuyển nội dung đến Phòng Cảnh sát Hình sự để phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và Sở Ngoại vụ Quảng Nam chỉ đạo, xử lý.

Tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã hướng dẫn gia đình biện pháp, cách thức bảo đảm an toàn và một số phương án thoát thân (khi D. liên lạc) trong quá trình đợi cơ quan chức năng can thiệp.

Ngày 21/7, lợi dụng sơ hở, D. bỏ trốn thành công từ Campuchia về Việt Nam. Qua làm việc, D. cho biết đã lên mạng xã hội tìm việc làm và được giới thiệu sang Campuchia.

Cụ thể, ngày 6/6/2024, D. bắt xe vào bến xe Miền Đông (TP.HCM) và liên lạc với một người phụ nữ (không rõ lai lịch) có tài khoản Facebook “Bông Em”.

Sau đó, D. được xe taxi chở đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh rồi tiếp tục đổi sang một chiếc xe ôm để di chuyển theo đường tiểu ngạch qua biên giới Campuchia.

Đến Campuchia, D. bị cưỡng ép lao động và bị bán sang nhiều công ty khác nhau.

Các đối tượng yêu cầu, nếu không muốn làm việc nữa thì gia đình phải gửi tiền chuộc về. Rất may, D. đã bỏ trốn khỏi bọn cưỡng bức lao động để về Việt Nam.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, D. là trường hợp rất may mắn được trở về với gia đình trong số rất nhiều người bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép rồi bị cưỡng bức lao động với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.