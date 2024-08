Phát hiện liên tiếp các nhóm đối tượng mua bán 'nước vui' Ferrari

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Công an thành phố Móng Cái liên tiếp phát hiện các vụ việc mua bán trái phép chất ma túy dạng "nước vui".

Vào hồi 17h50 ngày 29-7, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Móng Cái phối hợp với Công an phường Hải Yên kiểm tra nhà trọ tại khu 7, phường Hải Yên, phát hiện bắt quả tang Đinh Như Vui (SN 1994, trú tại thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác.

Các đối tượng Đinh Như Vui, Trần Hồng Thêm, Nguyễn Văn Thanh và Trần Huy Hoàng (từ trái sang phải).

Mở rộng điều tra, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT CATP Móng Cái đã làm rõ và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hồng Thêm (SN 1991, trú tại phường Hải Yên), Nguyễn Văn Thanh (SN 1998, trú tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái) và Trần Huy Hoàng (SN 1997, trú tại phường Ninh Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ vật chứng gồm 41 túi nylon chứa ma túy ketamine; 6 túi ma túy dạng "nước vui" có in nhãn hiệu Ferrari do nước ngoài sản xuất; 1 viên nén ma túy dạng thuốc lắc; 1 chiếc cân điện tử...

Đối tượng Nguyễn Quyết Thắng và tang vật.

Trước đó, ngày 27/7, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Móng Cái chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Hòa Lạc, bất ngờ kiểm tra phòng 401 của cơ sở "Chi Bò Homestay" tại đường Hùng Vương, khu 2, phường Hòa Lạc; phát hiện quả tang đối tượng Nguyễn Quyết Thắng (SN 1993, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác.

Lực lượng chức năng thu giữ 11 túi nylon chứa 65,343 gam ma túy ketamine; 10 túi ma túy dạng "nước vui" có in nhãn hiệu Ferrari do nước ngoài sản xuất.

Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng trên để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.