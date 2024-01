Nam sinh Việt du học Trung Quốc, đoạt giải phim quốc tế

Đạt học bổng toàn phần tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, Nguyễn Tuấn Kiên đã bỏ túi nhiều giải thưởng quốc tế, viết lên hành trình đam mê với môn nghệ thuật thứ 7.

Tuấn Kiên đến với ngành điện ảnh bằng một quyết định táo bạo. Ảnh: NVCC.

Sinh năm 1998 tại miền quê Kinh Bắc - Bắc Ninh, hành trình bước chân vào thế giới nghệ thuật của Tuấn Kiên bắt đầu từ khi còn trẻ và được thúc đẩy bởi niềm đam mê sâu sắc với mỹ thuật. Đây vừa là điểm mạnh, vừa là sở thích mà Tuấn Kiên vẫn giữ lửa đến ngày nay.

Bước ngoặt tình cờ đến với điện ảnh

Xuất thân trong một gia đình thương nhân, chàng trai ban đầu nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi nghiệp họa sĩ tại các trường kiến trúc hay mỹ thuật. Tuy nhiên, chữ duyên đã sắp đặt cho Kiên những kế hoạch khác.

Theo lời khuyên và định hướng của người thân, Kiên đăng ký học ngành Khoa học chính trị tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tuy vậy, cái chất nghệ sĩ đã ngấm sâu vào trong gen và chàng trai quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim, quyết tâm theo đuổi môn nghệ thuật. Điều này càng được thúc đẩy khi một người bạn rủ Kiên đăng ký thi tuyển sinh vào Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Dù tự tin hội họa nhưng những môn liên quan đến sân khấu, điện ảnh, nam sinh này có chút e ngại. Tuy nhiên, Kiên đã hoàn thành xuất sắc bài thi.

Điều bất ngờ là gia đình Kiên ủng hộ và đón nhận quyết định của anh. Sự khích lệ của cha mẹ đã trở thành nền tảng trong hành trình của Kiên, truyền cho chàng trai quyết tâm chứng minh rằng ngay cả khi bắt đầu từ con số không, thành công vẫn có thể đạt được thông qua nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tác phẩm “The bottle” do Tuấn Kiên và các bạn được vinh danh tại Liên hoan phim Milan Shorts. Ảnh: NVCC.

Khẳng định bản thân tại ‘kinh đô điện ảnh châu Á’

Theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc (Trung Hý) - ngôi trường hàng đầu châu Á về sân khấu và nghệ thuật truyền thống - không phải là một chuyện đơn giản. Cuộc cạnh tranh tuyển sinh rất khốc liệt, với hàng nghìn sinh viên Trung Quốc cho một số vị trí.

Tuy nhiên, Kiên đã vượt qua những thách thức và giành được học bổng Chính phủ Trung Quốc hệ một năm đào tạo Hán ngữ tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và học bổng trị giá gần 2 tỷ đồng tại Trung Hý để trau dồi khả năng, mở rộng cơ hội và theo đuổi ước mơ làm phim.

Trên thực tế, hành trình đứng sau máy quay của Kiên bắt đầu từ những năm đầu đại học và kể từ đó, chàng trai Kinh Bắc đã tích lũy được một “gia tài” ấn tượng với hơn 30 phim ngắn.

Đặc biệt, năm vừa qua, phim The Bottle (Chiếc hộp) của Kiên và cộng sự đã được vinh danh Best Student Short Film và Best Set Design tại Liên hoan phim Milan Shorts (Milan Short Film Festival) năm 2023. Liên hoan được tổ chức bởi những người trẻ Italia tài năng và đam mê điện ảnh, diễn ra 4 năm/lần tại rạp chiếu phim lịch sử Multisala Colosseo, ở trung tâm của thành phố Milan (miền Bắc Italy).

Ngoài ra, các tác phẩm khác của Kiên cũng ghi dấu ấn tại Student World Impact Film Festival (2023), Bloody Hats Film Festival (2023) với giải Best cinematography, cũng như sự ghi nhận tại Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Bước chân vào sự nghiệp điện ảnh chuyên nghiệp, Kiên tâm huyết với việc tạo ra những tác phẩm không chỉ thỏa mãn sự nhạy cảm của cái tôi nghệ thuật mà còn đóng góp giá trị cho cộng đồng và xã hội.

“Với mình, nghệ thuật không chỉ vị nghệ thuật mà nghệ thuật phải có vị nhân sinh", Kiên chia sẻ.

Với chàng trai, đạo diễn là một cách kể chuyện (story telling) đi sâu vào từng ánh mắt. Kiên chia sẻ bản thân mong muốn thông qua những thước phim, có thể kể chuyện thông qua hình ảnh.

“Nếu viết văn chỉ có thể hiện qua con chữ, vẽ chỉ thể hiện trên giấy và giới hạn trong một khung hình. Khác với quay chụp, đạo diễn là khi chính bản thân mình tạo ra nó, cùng với âm nhạc, hình ảnh, màu sắc, vũ đạo”, Kiên nói.

Trung Hý là cái nôi tập hợp những anh tài hàng đầu Trung Quốc trên lĩnh vực nghệ thuật, cùng với những sinh viên tài năng từ những nền điện ảnh hàng đầu thế giới nhưng khi Kiên hợp tác và làm việc nhóm, chàng trai luôn khiến bạn bè quốc tế phải trầm trồ.

“Lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng khi vào guồng công việc, mình thể hiện hết mình. Sau mỗi set quay, các bạn thường đến vỗ vai và bảo thích phong cách làm việc của mình. Họ cũng ngạc nhiên về nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Từ đó, mình nghĩ người trẻ Việt hoàn toàn có thể trở thành cầu nối gắn kết và gia tăng sự hiểu biết của thế giới với đất nước mình”, Kiên cho hay.

Tuấn Kiên tâm niệm bản thân luôn không ngừng cố gắng để tạo được những tác phẩm điện ảnh có sức ảnh hưởng và lan tỏa. Ảnh: NVCC.

Học nghệ thuật, tài năng chỉ là 50%

Kiên cho biết ngày nay, cơ hội cho những nhà làm phim trẻ như nam sinh rất nhiều.

“Chúng mình đều là những người trẻ, nhiệt huyết, đam mê và làm chủ được công nghệ, có thể khai thác đào sâu nhiều chủ đề. Cái cần thiết là cần có sự hỗ trợ về cơ chế và tài chính để những nhà làm phim trẻ có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng mang bản sắc Việt, thương hiệu Việt, quảng bá không chỉ ở trong nước mà còn vươn ra quốc tế", Kiên nói.

Chàng lãng tử Việt tâm niệm rằng năng khiếu và khổ luyện là những yếu tố quan trọng đối với người làm nghệ thuật.

“Mình luôn nghĩ rằng năng khiếu chỉ chiếm 50% song đòi hỏi người làm nghệ thuật phải nỗ lực học hỏi thêm. Ngay cả khi bản thân mình có tài năng mà không qua thực tiễn rèn luyện, chắc chắn sẽ không thành công", Kiên chia sẻ.

Chia sẻ với VietNamNet, Kiên cho biết thần tượng 2 nhà làm phim danh tiếng là Gaspar Nóe và David Fincher.

“Tác phẩm của Nóe được đặc trưng bởi nội dung khơi gợi và đồ họa, khám phá các chủ đề hiện thực và chủ nghĩa hiện sinh. Ông ấy không ngại vượt qua ranh giới và thách thức các kỹ thuật kể chuyện và làm phim thông thường.

Trong khi ấy, Fincher được biết đến với sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, khám phá các thể loại tâm lý và kinh dị, tập trung vào các nhân vật phức tạp và cốt truyện phức tạp. Các bộ phim của Fincher được biết đến với kỹ xảo điện ảnh phong cách và sử dụng hiệu ứng hình ảnh để tăng cường kể chuyện. Đây là những hướng tiếp cận mình hướng tới”, Kiên cho biết.

Về dự định tương lai, Kiên cho hay đang hoàn thành những học phần cuối cùng tại Trung Hý. Chàng trai chia sẻ dự định học lên thạc sĩ và tiếp tục hành trình đam mê tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và sức ảnh hưởng cộng đồng.