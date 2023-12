Nam sinh Hà Nội giành học bổng hơn 6 tỷ đồng vào Đại học Rice

Giành học bổng toàn phần ASEAN vào năm lớp 9 nhưng Trần Nam quyết định chưa đi du học ngay. Suốt thời THPT, Nam liên tục giành giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế.

Giữa tháng 12, Nguyễn Trần Nam (học sinh lớp 12 Lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhận được thư báo trúng tuyển trong đợt tuyển sinh sớm của Đại học Rice. Theo US News & World Report, Rice xếp thứ 17 trong danh sách các đại học tốt nhất nước Mỹ. Ngôi trường này cũng cấp cho em học bổng khoảng 6,5 tỷ đồng trong suốt 4 năm học tập.

Cậu học trò bén duyên với nhiều giải thưởng

Nguyễn Trần Nam được biết tới là nhân tố nổi bật khi còn theo học tại trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội. Năm lớp 6, Nam từng cùng đồng đội tham gia World Scholar’s Cup (WSC) - một cuộc thi học thuật quốc tế lớn dành cho học sinh 8-18 tuổi nhằm thể hiện tài năng hùng biện, phản biện, viết luận bằng tiếng Anh.

Đội của Nam trải qua vòng khu vực tại Hà Nội, Kuala Lumpur (Malaysia) và giành vé tham dự vòng chung kết toàn cầu tại Đại học Yale (Mỹ). Chính chuyến đi tới Yale cùng nhiều trường đại học khác tại Mỹ như Harvard, Boston đã thôi thúc và truyền cảm hứng cho Nam về ước mơ du học.

“Kể từ thời điểm ấy, nền giáo dục Mỹ đã trở thành một khát vọng rõ ràng trong tâm trí, khiến em đặt quyết tâm phải thực hiện được ước mơ đó bằng mọi giá”.

Vì khát khao tới Mỹ, năm lớp 9, dù giành được bổng toàn phần ASEAN do Bộ Giáo dục Singapore trao tặng cho những học sinh Đông Nam Á xuất sắc, Nam vẫn quyết định chọn ở lại Việt Nam để tập trung cho “chiến dịch” xây dựng hồ sơ cá nhân để nộp du học Mỹ.

Nguyễn Trần Nam là học sinh lớp 12 Lý 1, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC.

Yêu thích Đại học Rice và sớm xác định sẽ nộp hồ sơ vào ngôi trường này, Nam cho biết điều khiến em ấn tượng nhất là việc trường luôn đề cao yếu tố con người, cộng đồng.

Điều này thể hiện ngay từ tên gọi, Rice hướng đến các giá trị lần lượt là Responsibility - Sự trách nhiệm, Integrity - Sự chính trực, Community - Tính cộng đồng, Excellent - Sự xuất sắc.

Vì thế, trong hồ sơ của mình, Nam tập trung vào các điểm mạnh về học thuật cũng như sự quan tâm tới cộng đồng thông qua các hành động cụ thể. Trong 3 năm theo học tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nam tham gia nhiều cuộc thi học thuật trong nước và quốc tế.

Yêu thích lĩnh vực thiên văn, năm 2022, nam sinh là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) được tổ chức tại Cộng hòa Georgia.

Ngoài ra, Trần Nam từng tham gia cuộc thi Vật lý thiên văn và Thiên văn học Quốc tế (IAAC) và đoạt Huy chương Vàng, giành giải thưởng xuất sắc tại cuộc thi Toán Quốc tế Euclid năm 2023, huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán và Khoa học khu vực châu Á (ASMO) năm 2021…

Tháng 1/2023, 10X tham dự Hội nghị quốc tế về các mục tiêu phát triển bền vững 2030. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ 20 quốc gia. Sau nhiều tháng chuẩn bị, làm việc, Trần Nam được vinh danh và trao bằng chứng nhận là đại biểu danh dự, đại sứ hành động của thanh niên về các mục tiêu phát triển toàn cầu.

Tất cả kết quả này, theo Nam, là nhờ vào sự chuẩn bị và đầu tư từ sớm với các chiến lược bài bản, chi tiết.

“Đây là một khối lượng công việc cực kỳ lớn và căng thẳng, bởi song song với đó, em vẫn phải tham gia các đội tuyển và bài thi chuẩn hóa. May mắn, em đã nghiêm túc thực hiện, vượt qua và đạt được tất cả các mục tiêu”, Nam nói.

Mong muốn cống hiến trong lĩnh vực Vật lý thiên văn và Khoa học máy tính

Một trong những hoạt động Nam tâm huyết và dành nhiều thời gian nhất là công việc tại tổ chức thiện nguyện LotusMed Việt Nam, nơi em là nhà sáng lập, đồng thời là người chịu trách nhiệm điều hành. Đây là một dự án nhằm mục đích hỗ trợ khám, sàng lọc và phát hiện sớm các dấu hiệu liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến giáp đối với những phụ nữ độ tuổi 30-65 có hoàn cảnh khó khăn.

Trần Nam cho biết quê em là một xã nghèo của tỉnh Nghệ An. Mỗi lần trở về, nhận thấy cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, các điều kiện về y tế vẫn rất thiếu thốn, mọi người còn chủ quan với bệnh tật, Nam mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ cho người dân quê hương mình.

“Qua tìm hiểu, em thấy ung thư tuyến giáp là căn bệnh ác tính rất phổ biến, chiếm hơn 90% trong tổng số trường hợp mắc ung thư về tuyến nội tiết. Tuy nhiên, ung thư tuyến giáp có thể điều trị thành công nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng dành cho người bệnh ung thư tuyến giáp tốt hơn so với những loại ung thư khác. Đó là lý do em sáng lập ra LotusMed", nam sinh nói.

Trong đợt 1, dự án đã được thực hiện tại hai huyện nghèo của tỉnh Nghệ An. Gần 100 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã được đội ngũ y bác sĩ tại Vinh tiến hành khám sức khỏe tổng quát, tầm soát sớm và tư vấn về ung thư tuyến giáp.

Trong bài luận chính, Nam cũng nói về lý do em quyết định thực hiện dự án này. “Ý tưởng về dự án đến từ một biến cố trong cuộc sống của em. Thời điểm ấy đã giúp em nhận thức sâu sắc về tình yêu thương của người thân, sự may mắn và phép màu trong cuộc sống. Tình yêu thương và sự may mắn đó đã làm thay đổi nhận thức trong em về trách nhiệm và ý nghĩa của mình trong cuộc sống”, 10X chia sẻ.

Nam cho rằng điều này cũng là điểm sáng trong bộ hồ sơ của mình. “Tất cả điều em làm đã thể hiện mong muốn và sự đóng góp của em trong việc tạo ra thay đổi trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra”, Nam nói.

Giành được học bổng tại Đại học Rice, Nam dự định theo học song song 2 ngành Vật lý thiên văn và Khoa học máy tính. Trước khi đến Mỹ, Trần Nam dự định triển khai những điều còn dang dở trong các dự án cộng đồng mà em sáng lập và hoàn thành chương trình bậc THPT tại Việt Nam.

“Sau chặng đường du học tại Mỹ, em mong muốn được trở về và cống hiến cho lĩnh vực Vật lý thiên văn, Khoa học máy tính và công nghệ cao cho Việt Nam”, 10X chia sẻ.