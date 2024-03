Nam sinh từng giành 2 HCV Vật lý trúng tuyển Viện công nghệ hàng đầu

Võ Hoàng Hải - chủ nhân 2 tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế khi mới học lớp 11 - tiếp tục trúng tuyển vào Viện Công nghệ hàng đầu thế giới Massachusetts - MIT (Mỹ).

Ngày 14/3, Hoàng Hải nhận được thư thông báo trúng tuyển và lời mời nhập học từ MIT.

“You stood out as one of the most talented and promising students in one of the most competitive applicant pools in the history of the Institute” (Bạn là một trong những ứng cử viên tài năng và hứa hẹn nhất trong số những ứng viên có tính cạnh tranh cao nhất trong lịch sử của Viện - PV) - những dòng đầu tiên trong thư cho thấy sự đánh giá rất cao của ngôi trường này dành cho Hoàng Hải.

Còn với Hải, có thể nói kết quả này giúp em thỏa ước mơ từ lâu. Nam sinh cho hay em thực sự rất vui nhưng không quá bất ngờ.

“Em luôn dặn mình phải giữ được tâm thế bình tĩnh, bởi cuộc sống sẽ luôn có nhiều cơ hội, điều quan trọng nhất là bản thân phải luôn cố gắng”, Hải chia sẻ.

Võ Hoàng Hải (học sinh lớp 12 chuyên Lý của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) trúng tuyển Viện Công nghệ hàng đầu thế giới Massachusetts - MIT (Mỹ). Ảnh: NVCC.

Hai tấm huy chương Olympic quốc tế

Võ Hoàng Hải (hiện là học sinh lớp 12 chuyên Lý của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) từng được nhiều người biết đến khi lập kỷ lục lớp 11 đã sở hữu 2 huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Cụ thể, hồi lớp 11, Võ Hoàng Hải là một trong 2 thí sinh của đội tuyển Việt Nam giành được huy chương vàng. Trước đó một năm, Hoàng Hải là học sinh đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam lọt vào đội tuyển và giành được huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế khi mới chỉ học lớp 10.

Năm đó, dù là học sinh lớp 10, Hoàng Hải có điểm số phần thi thực hành cao nhất đội.

Thầy Nguyễn Thành Lập, người tham gia ôn luyện cho các thành viên đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế, từng nhận xét Hải có khả năng tiếp thu kiến thức và tự học rất tốt.

“Hải thích ứng rất nhanh và có khả năng đào sâu những kiến thức được học. Ngoài ra, sự nhạy cảm với các hiện tượng Vật lý của Hải cũng rất tốt, bởi môn học này không chỉ đòi hỏi Toán học mà còn cả khả năng cảm nhận vấn đề Vật lý. Rất hiếm học sinh có khả năng như vậy”, thầy Lập đánh giá.

Thầy Lập cho hay ngoài sự cố gắng, Hải cũng có một cách học rất tốt để có thể hấp thụ được một khối lượng kiến thức lớn - điều mà không phải học sinh nào cũng làm được và cũng không phải cứ dạy là làm được.

Hoàng Hải là chủ nhân 2 tấm huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế khi mới học lớp 11. Em cũng là học sinh đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam lọt vào đội tuyển và giành được huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế khi mới học lớp 10. Ảnh: NVCC.

Sinh ra để theo đuổi khoa học

Chị Đỗ Mai Hòa, mẹ Hải, chia sẻ bản thân không phải là người đặt áp lực lên con vào học tập và thi cử. Song, theo chị, Hải sinh ra như để theo con đường nghiên cứu và làm khoa học.

Theo lời chị Hòa, trái ngược với mẹ là người làm về kinh doanh, Hải khá trầm tính từ bé.

“Trước mọi vấn đề, con đều suy nghĩ một cách thấu đáo. Gần như không một lúc nào, tôi không yên tâm về con trước một quyết định nào đó”, chị nói.

Với Hải, chị Hòa không phải định hướng điều gì. Hải say sưa trong việc học nhưng thể hiện một phong cách học rất bình thản.

Hải cũng thể hiện năng khiếu với tiếng Anh khi lớp 5 đã được giải Ba cấp quốc gia trong một cuộc thi ở môn học này. Năm lớp 10, trong quá trình ôn thi đội tuyển Vật lý quốc tế, Hải thi IELTS và đạt 8.0. Nam sinh cũng đạt điểm SAT 1570/1600 vào đầu lớp 11.

Chàng trai Hà Nội được thầy cô, bạn bè nhận xét rất hòa đồng, vui tính và hóm hỉnh.

“Ngoài học tốt, Hải cũng có khả năng điều tiết cảm xúc và thể trạng về mặt tâm lý luôn thoải mái, vui vẻ. Có lẽ cũng một phần nhờ vậy mà em có thể duy trì được khả năng hấp thụ lượng kiến thức lớn trong thời gian dài, không bị căng thẳng”, thầy Lập chia sẻ.

Vị giáo viên cho rằng có thể điều này sẽ góp phần giúp Hải trên hành trình du học tới đây.

Ngoài việc học chính khóa, Hải vẫn thường xuyên chơi đàn ghi ta, tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Em dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, ngoại khóa, hoạt động xã hội, câu lạc bộ...

Võ Hoàng Hải cũng được tuyên dương là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Nói về dự định trong tương lai gần, Hoàng Hải cho biết quyết định theo học ngành Vật lý ở ngôi trường mới và khoảng tháng 8, em sẽ lên đường sang Mỹ để làm thủ tục nhập học.

“Thời gian này, em muốn tập trung cho việc phát triển toàn diện bản thân hơn, tức không chỉ việc học kiến thức mới mà em sẽ tranh thủ tham gia nhiều các hoạt động thể thao, xã hội...”, Hải chia sẻ.