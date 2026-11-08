Nam sinh 18 tuổi qua đời vì ung thư đại tràng, BS cảnh báo một món ăn

Chuyên gia Đài Loan chia sẻ một trường hợp nam sinh thường xuyên ăn xúc xích nướng sau giờ học, sau đó được chẩn đoán ung thư đại trực tràng và tử vong nhanh chóng.

Khi xúc xích được nướng ở nhiệt độ cao, chúng có thể tạo ra các chất độc hại như amin vòng và hydrocarbon thơm đa vòng. Ảnh: Shutterstock.

Mỗi năm, Đài Loan ghi nhận khoảng 17.000 ca ung thư đại trực tràng mới. Đàm Đôn Từ, chuyên gia được mệnh danh là "mẹ đỡ đầu chống độc", Trung tâm Độc chất lâm sàng, Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh Lâm Khẩu tại Đài Loan (Trung Quốc), cảnh báo chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Xúc xích nướng và nguy cơ ung thư đại trực tràng

Theo China Times, chuyên gia Đàm Đôn Từ cho biết nhiều người yêu thích các món nướng nhưng quá trình chế biến ở nhiệt độ cao có thể tạo ra những chất độc hại như amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Đặc biệt, nếu thực phẩm được nướng là thịt đỏ chế biến sẵn như xúc xích, việc tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Bà kể tại khu vực miền Trung Đài Loan từng có một nam sinh 18 tuổi ngày nào tan học cũng ăn một chiếc xúc xích nướng. Sau đó, nam sinh cảm thấy không khỏe, đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Bệnh diễn tiến nghiêm trọng rất nhanh và cậu qua đời chỉ sau một thời gian ngắn.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo không nên thường xuyên ăn thực phẩm nướng. Nếu quá yêu thích món này, mọi người chỉ nên ăn tối đa 1-2 lần mỗi tháng, đồng thời kết hợp với các loại trái cây giàu vitamin C như ổi, táo và lê để hỗ trợ cơ thể thải độc.

Chuyên gia Đàm Đôn Từ cũng chia sẻ gia đình mình thỉnh thoảng ăn xúc xích nhưng luôn kết hợp với ổi, chẳng hạn ăn một miếng ổi rồi mới ăn một miếng xúc xích. Theo bà, xúc xích là thực phẩm chứa nhiều đường và natri. Ăn quá nhiều có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

Trong khi đó, ổi chứa kali, giúp duy trì cân bằng natri và kali trong cơ thể. Vì vậy, khi ăn xúc xích, mọi người có thể kết hợp một lượng trái cây giàu kali và vitamin C. Kali hỗ trợ cân bằng natri, còn vitamin C có thể góp phần ức chế sự hình thành các hợp chất gây ung thư.

Chế độ ăn nhiều thịt chế biến sẵn khiến ung thư trẻ hóa

Trả lời phỏng vấn China Times, bác sĩ Trần Trí Nhất, Trưởng khoa Ngoại đại trực tràng, Bệnh viện E-Da (Đài Loan), cho biết xu hướng trẻ hóa ung thư đại trực tràng tại Đài Loan và Hàn Quốc đang diễn ra nhanh hơn so với các nước Âu - Mỹ, nơi căn bệnh này vốn phổ biến từ trước.

Ông nhận định người trẻ thường thiếu cảnh giác với bệnh, khiến nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Bác sĩ từng tiếp nhận một nam sinh viên đại học được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng ngay ở giai đoạn 4.

Theo bác sĩ Trần Trí Nhất, chế độ ăn uống kém lành mạnh là một trong những yếu tố đáng lo ngại. Kiểu ăn này thường chứa nhiều chất béo, protein và đường. Không ít người có thói quen sử dụng cơm hộp, thực phẩm chiên rán, đồ muối chua và thịt chế biến sẵn.

Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể góp phần thúc đẩy phản ứng viêm mạn tính, ảnh hưởng đến thói quen đại tiện và làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.