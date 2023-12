Nam sinh 16 tuổi nhưng phổi như người già vì thói quen độc hại

Nam sinh nghĩ rằng thuốc lá điện tử không độc hại bằng thuốc lá thông thường nên thường xuyên sử dụng, khiến phổi tổn thương nặng nề.

Khói thuốc lá điện tử cũng có rất nhiều chất độc hại khác nhau, tác động lâu dài đến sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock.

Nam bệnh nhân mới 16 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vì đau tức ngực, ho khạc đờm và khó thở khi gắng sức.

Cậu cho hay mình bị bạn bè lôi kéo sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian gần đây, lý do thuốc lá điện tử ít nguy hiểm hơn thuốc lá truyền thống.

Kết quả chụp CT cho thấy nam sinh này có tổn thương thâm nhiễm rộng thùy dưới phổi phải. Cậu được chẩn đoán viêm phổi nghi do hút thuốc lá điện tử.

Nhận xét về ca bệnh này, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Mạnh Cường, Trưởng khoa Nội hô hấp, cho biết tình trạng của nam sinh này diễn biến khá phức tạp.

"Mặc dù người bệnh còn rất trẻ, không có bất kỳ bệnh lý nền nào nhưng tổn thương ở phổi lại rất nặng nề, không khác gì ở người cao tuổi. Chúng tôi đã phải áp dụng những biện pháp điều trị nhằm bảo tồn tối đa chức năng phổi của người bệnh", bác sĩ nói.

Nam bệnh nhân được điều trị kháng sinh, long đờm, phục hồi chức năng hô hấp. Sau đợt điều trị, các triệu chứng và tổn thương phổi trên phim có cải thiện, cậu tiếp tục được hướng dẫn theo dõi tại nhà và khám lại theo lịch hẹn.

Hình ảnh chụp CT cho thấy mức độ tổn thương phổi của nam bệnh nhân 16 tuổi. Ảnh: BVCC.

Thuốc lá điện tử là sản phẩm mô phỏng hình dáng và chức năng của thuốc lá truyền thống nhưng có hình thức bắt mắt, dễ sử dụng. Cấu tạo bao gồm pin, buồng đốt và buồng chứa dịch lỏng.

Khi sử dụng, pin cung cấp năng lượng để đốt nóng dịch lỏng trong buồng đốt làm bay hơi. Trong đó cũng chứa nicotin, các chất gây nghiện, chất tạo mùi và hàng trăm các hóa chất khác.

Nguy hiểm hơn, thuốc lá điện tử có thể được lợi dụng để hút cần sa và các chất gây nghiện khác. Khói thuốc lá điện tử cũng có rất nhiều chất độc hại khác nhau, tác động lâu dài đến sức khỏe.

Thuốc lá điện tử có khả năng làm nóng các chất lỏng bên trong hộp đựng nicotine. Khi ở nhiệt độ cao, chất lỏng này sẽ chuyển sang dạng hơi và người hút sẽ hít luồng hơi này vào cơ thể, gây ra một số vấn đề về sức khỏe như buồn nôn, tức ngực, ho, tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hệ tin mạch và hô hấp cũng như sinh sản.

Ngoài ra, trong khói thuốc lá điện tử cũng có nhiều chất tạo mùi, các chất độc khác gây ung thư vòm, ung thư thực quản…

Rất nhiều người hiện nay vẫn cho rằng dùng thuốc lá điện tử không có ảnh hưởng đến sức khỏe và dùng thuốc lá điện tử như một cách để cai nghiện thuốc lá truyền thống.

Tuy nhiên, trong khói thuốc lá điện tử vẫn chứa thành phần nicotin và các hóa chất gây nghiện khác. Do đó, mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe không hề thua kém so với thuốc lá truyền thống. Thậm chí, khói thuốc này còn nguy hiểm hơn do nhiều người chủ quan dẫn đến việc sử dụng nhiều và thường xuyên.

Từ trường hợp này, bác sĩ Cường khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, vị thành niên, học sinh, sinh viên, nên tránh xa các loại thuốc lá nói chung và thuốc lá điện tử nói riêng.

"Thuốc lá điện tử có nhiều tác hại khôn lường đối với sức khỏe của người sử dụng cũng như những người hít phải khói thuốc", bác sĩ phân tích.