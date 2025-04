Năm 'mũi tên' nhà Rothschild bắn vào trái tim châu Âu

Mayer còn có một dã tâm lớn hơn nhiều lần so với việc thành lập Ngân hàng Anh. Khi nhận khoản tiền kếch xù từ tay Thái tử William, ông lại bắt đầu có ý muốn điều binh khiển tướng.

Năm anh em nhà Rothschild: Năm mũi tên bắn vào trái tim châu Âu

Đến năm 1800, dòng họ Rothschild đã trở thành một trong những gia tộc Do Thái giàu có nhất ở đất Frankfurt. Trong năm này, Mayer còn nhận được danh hiệu “Đại diện Hoàng gia đế chế” do Quốc vương của xứ La Mã thần thánh ban cho. Danh hiệu này giúp ông có thể đi lại khắp nơi trong đất nước La Mã, được miễn trừ các loại thuế đánh vào người Do Thái, thậm chí nhân viên công ty của ông còn có thể mang theo vũ khí.

Năm 1803, mối quan hệ giữa Mayer và Thái tử William ngày càng mật thiết giúp thế lực của Mayer mạnh hơn rất nhiều so với trước. Một người anh họ của Thái tử William là Quốc vương Đan Mạch ngỏ ý muốn vay William một khoản tiền, nhưng sợ người khác biết sự giàu có của mình nên Thái tử đã không đồng ý.

Sau khi biết việc này, Mayer cho rằng đây là một cơ hội rất tốt, bèn đưa ra một phương án giải quyết cho Thái tử: Thái tử cứ xuất tiền, còn Mayer là người ra mặt thương lượng việc cho vay, lấy danh nghĩa Rothschild cho Quốc vương Đan Mạch vay, và như vậy, Mayer có thể trích phần trăm lãi suất.

Chân dung anh em nhà Rothschild. Ảnh: Expansion.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy đây là một phương án vẹn cả đôi đường, vừa có thể cho vay mà lại không để lộ sự giàu có của mình cho thiên hạ biết, Thái tử bèn nói với Mayer rằng việc cho Quốc vương vay tiền quả là một cơ hội Mayer có nằm mơ cũng khó có thể thấy. Việc này không chỉ được báo đáp về sau, mà còn là cơ hội tuyệt vời để nâng cao danh dự.

Đấy là thương vụ đem lại cho Mayer thành công rất lớn. Liền sau đó, sáu khoản vay của hoàng thất Đan Mạch được giao dịch thành công thông qua Mayer. Thanh danh của Rothschild theo đó cũng nổi lên như cồn; đặc biệt, ở châu Âu, mọi người bắt đầu biết đến mối quan hệ mật thiết giữa ông và hoàng gia.

Sau khi lên ngôi, Napoleon từng có ý đồ muốn lôi kéo William về phía mình, nhưng William lại chần chừ nửa muốn nửa không và không đưa ra quyết định. Vì không lôi kéo được William, Napoleon không nén nổi bực tức và tuyên bố phải quét sạch dòng họ William ra khỏi bản đồ những nhân vật có quyền lực thống trị ở châu Âu, rồi liền đưa quân áp sát biên giới.

Thái tử William hốt hoảng trốn sang Đan Mạch lưu vong, và trước khi chạy ra nước ngoài đã đem khoản tiền mặt trị giá 3 triệu đô-la Mỹ giao cho Mayer cất giữ. Chính khoản tiền mặt này đem lại cho Mayer quyền lực và sự giàu sang chưa từng có trong đời. Đó cũng chính là thùng vàng đầu tiên khai thông con đường đến đế chế tài chính của Mayer trong tương lai.

Mayer còn có một dã tâm lớn hơn nhiều lần so với việc thành lập Ngân hàng Anh. Khi nhận khoản tiền kếch xù từ tay Thái tử William, ông lại bắt đầu có ý muốn điều binh khiển tướng. Năm người con của ông giống như năm mũi tên sắc bén nhằm vào năm khu vực trung tâm của châu Âu.

Người con cả Amschel trấn giữ toàn vùng Frankfurt, con thứ Salomon được cử đến Vienna khai phá chiến trường mới, người thứ ba Nathan đến Anh để khai phá và nắm giữ đại cuộc, người thứ tư Calmann đến Napoli của Ý để xây dựng căn cứ địa và đóng vai trò như con thoi truyền đạt thông tin giữa các anh em, và người con út là James thì nắm giữ nhiệm vụ tác nghiệp ở Paris.

Một đế quốc tài chính chưa từng có trong lịch sử loài người đã được hình thành.