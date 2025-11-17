Năm mới - ngôn ngữ mới cùng Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao

Việc học thêm một ngôn ngữ mới như tiếng Trung là cơ hội để người trẻ mở ra những cánh cửa tiềm năng cho tương lai.

Đầu năm là thời điểm nhiều người chọn làm mới bản thân với các dự định như thay đổi thói quen, học thêm kỹ năng mới, hay đầu tư cho sự nghiệp tương lai. Trong đó, tiếng Trung trở thành xu hướng được nhiều người lựa chọn để mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ trong giao thương, du học và hợp tác Việt - Trung, tiếng Trung đang trở thành “ngôn ngữ cơ hội” giúp nhiều người chuyển mình trong thời buổi có sự cạnh tranh cao về học tập và nghề nghiệp.

Nhằm giúp người học bắt đầu năm 2026 bằng hành trình học tập ý nghĩa, Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao chính thức khởi động chương trình “Năm mới - Ngôn ngữ mới” với nhiều chương trình ưu đãi và khóa học được thiết kế phù hợp cho từng mục tiêu học viên.

Ưu đãi từ chương trình “Năm mới - Ngôn ngữ mới”

Từ tháng 11 năm nay, Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao triển khai chương trình “Năm mới - Ngôn ngữ mới” dành cho tất cả học viên đăng ký sớm các khóa khai giảng đầu năm. Cụ thể, trung tâm giảm đến 20% học phí cho học viên đăng ký sớm; tặng voucher Grab lên đến 500.000 đồng, và hàng nghìn voucher Grab điểm đến tại các cơ sở Tiếng Trung Ni Hao; hàng trăm quà tặng như lịch năm mới, túi tote... Cùng với đó là hàng trăm voucher từ các thương hiệu Phúc Long, Highland, Domino Pizza…

Trung tâm có các khóa học đa dạng, phù hợp cho mọi trình độ như tiếng Trung giao tiếp ứng dụng, tiếng Trung doanh nghiệp thương mại, tiếng Trung thiếu nhi thần đồng, tiếng Trung online cho người bận rộn. Học viên được kiểm tra trình độ miễn phí và tư vấn lộ trình học cá nhân hóa phù hợp với mục tiêu.

Lớp học tại Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao.

Cơ hội học tập và phát triển cùng tiếng Trung

Trong những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Số lượng doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự biết tiếng Trung trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, marketing, du lịch và giáo dục.

Song song đó, số lượng học bổng du học Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam tăng đều mỗi năm, mở ra nhiều cơ hội học tập với chi phí thấp và môi trường quốc tế. Vì vậy, học tiếng Trung là một khoản đầu tư dài hạn cho tương lai.

Được thành lập từ năm 2018, Tiếng Trung Ni Hao là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tiếng Trung, tầm nhìn trở thành hệ sinh thái giáo dục tiếng Trung hàng đầu Việt Nam, nơi ngôn ngữ mở ra cánh cửa tương lai với những trải nghiệm học tập đột phá.

Đội ngũ Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao cơ sở Nguyễn Văn Linh.

Trải qua nhiều năm hoạt động, Trung tâm Tiếng Trung Ni Hao đã đồng hành hơn 10.000 học viên trên con đường chinh phục tiếng Trung, mở lối cơ hội nâng cấp bản thân.

Cùng với sứ mệnh xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng, góp phần phá vỡ rào cản ngôn ngữ Việt - Trung, Tiếng Trung Ni Hao hỗ trợ học viên giao tiếp tiếng Trung tự tin và hiệu quả thông qua phương pháp giảng dạy khoa học, lộ trình học cá nhân hóa, cùng đội ngũ giảng viên chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm.

Đại diện trung tâm nhận giải thưởng Top 10 Hệ thống đào tạo tốt nhất Việt Nam.

Trước đó, Công ty TNHH Ni Hao đã được xướng tên trong Top 10 Hệ thống đào tạo tốt nhất Việt Nam tại lễ vinh danh The Best of Vietnam 2025. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến vững chắc trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái học tiếng Trung toàn diện và chất lượng cao tại Việt Nam.