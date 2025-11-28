Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị

Khu vực Trạm Xanh tại văn phòng Nam Long được ủng hộ nhiệt tình. Vật liệu tái chế như pin, giấy, nhựa được nhân viên thu gom và mang đến từ sớm. Chị Minh Vân (phường Bình Thạnh) cho biết: “Làm việc trong văn phòng, hồ sơ, giấy tờ, chai nhựa, bao bì sau khi ‘hoàn thành nhiệm vụ’ cần được thu gom tái chế, bảo vệ môi trường. Vì vậy, khi biết Trạm Xanh được tổ chức ngay dưới tòa nhà văn phòng, tôi và đồng nghiệp tranh thủ gom lại để mang đến đúng nơi xử lý, lại được đổi quà xinh”. Theo chị Vân, sự kiện còn ý nghĩa hơn khi có Trạm Xanh ngay tại văn phòng vào kỷ niệm 33 năm thành lập Tập đoàn Nam Long, tạo thêm hoạt động gắn kết nhân viên.