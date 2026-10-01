Nam Long cam kết hoàn tất kiến nghị từ Thanh tra Chính phủ trước 31/12

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ưu tiên đẩy nhanh nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi cơ quan Nhà nước có thông báo.

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Nam Long) làm nhà đầu tư/chủ đầu tư.

Tiếp thu toàn bộ nội dung, Nam Long cho biết kết luận thanh tra là cơ hội để doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện quy trình quản trị dự án và nâng cao chất lượng tuân thủ trong toàn hệ thống.

Đã khắc phục một số nội dung

Trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra, công ty chủ động xử lý nội dung có thể hoàn tất sớm và được ghi nhận trong kết luận thanh tra.

Nam Long cam kết hoàn tất kiến nghị của Thanh tra Chính phủ trước 31/12.

Cụ thể, về nghĩa vụ tài chính đất đai, Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn đã nộp bổ sung đầy đủ 1,558 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế ngày 30/6.

Về kinh phí bảo trì, trên cơ sở kết luận thanh tra, Nam Long đã nộp bổ sung 357,139 triệu đồng với phần diện tích giữ lại kinh doanh tại dự án Akari Hoàng Nam vào ngày 20/7.

Nam Long và đơn vị liên quan cũng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phối hợp cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng tại dự án liên quan.

Cam kết thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm quyền lợi khách hàng

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM, UBND thành phố Đồng Nai báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 31/12 để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Với yêu cầu này, Nam Long cam kết hoàn tất toàn bộ kiến nghị còn lại trước ngày 31/12.

Theo đó, công ty sẽ đẩy nhanh việc nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân, trong đó có dự án do Công ty CP Southgate phát triển để bảo đảm quyền lợi của khách hàng.

Nam Long cam kết thực hiện nghĩa vụ, bảo đảm quyền lợi khách hàng

Nam Long cũng phối hợp ban quản trị các khu chung cư để quyết toán và bàn giao kinh phí bảo trì đúng quy định.

Đối với nhà ở xã hội tại khu nhà ở Nguyên Sơn, trường hợp giá thẩm định chính thức của cơ quan Nhà nước thấp hơn giá bán trong hợp đồng, Nam Long cam kết chủ động làm việc và thống nhất giải pháp với khách hàng để bảo đảm quyền lợi người mua.

Về nghĩa vụ tài chính đất đai bổ sung, Nam Long khẳng định sẽ phối hợp với sở, ngành tại địa phương để xác định cụ thể nghĩa vụ phát sinh (nếu có) khi điều chỉnh quy hoạch và hoàn thành đầy đủ với Nhà nước.

Riêng tại dự án Đồng Nai Waterfront, tháng 6/2025, dự án được điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến tháng 9/2026, Nam Long nhận được quyết định cuối cùng của UBND thành phố Đồng Nai về số tiền sử dụng đất bổ sung với phần diện tích này. Công ty cho biết sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ tài chính ngay sau khi cơ quan Nhà nước hoàn tất thủ tục pháp lý và ban hành thông báo nộp tiền theo quy định.

Đối với nội dung chậm công khai thông tin dự án trước khi kinh doanh và chậm bàn giao kinh phí bảo trì, Nam Long đang hoàn thiện quy trình nội bộ để trường hợp này không tái diễn.