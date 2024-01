Nam hành khách bỏ quên túi chứa nhiều tài sản tại sân bay Nội Bài

Nam hành khách bay từ TP. HCM đến sân bay Nội Bài, sau khi hạ cánh tại Nhà ga T1, đi cùng con nhỏ, nên anh vội vàng lên xe ra về.

Vào 17h30 ngày 27/1, anh Nguyễn Sỹ Đàn, nhân viên An ninh cơ động, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, trong lúc tuần tra khu vực công cộng Nhà ga hành khách T1 thì phát hiện chiếc túi màu trắng trên xe đẩy cạnh cột số 10.

Anh Đàn nhanh chóng báo cho bộ phận trực camera để kiểm tra và xác định chiếc túi là tài sản bỏ quên. Anh thực hiện kiểm tra chất nổ và phối hợp với anh Bắc - trực An ninh cơ động để bàn giao về đội.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng an ninh xác định chiếc túi chứa hơn 44 triệu đồng, 1 đồng hồ hiệu Apple, 1 kính hiệu Gucci, 9 cài áo kim loại màu trắng vàng, tai nghe Apple, sạc pin và một số mỹ phẩm đã sử dụng.

Anh N.V.H vui mừng nhận lại túi chứa nhiều tài sản giá trị Ảnh: N. Huyền.

Xác định chiếc túi có nhiều tài sản quan trọng, anh Đàn và anh Bắc đã tìm mọi cách để tìm kiếm chủ nhân... Qua tag (thẻ gắn tên) hành lý còn dán trên túi, anh Đàn và anh Bắc xác định chủ nhân là hành khách của hãng hàng không Vietnam Airlines và nhanh chóng gọi điện đề nghị hãng tìm số điện thoại…

Còn nam hành khách không nhớ đã bỏ quên chiếc túi quan trọng. Khi đang trên đường về Hà Nội, anh nhận được điện thoại của nhân viên an ninh hàng không gọi đến báo mới quay lại sân bay.

Đến 19h40, tại Phòng trực Đội An ninh cơ động - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, hành khách vui mừng nhận lại chiếc túi. “Khi các anh gọi thì tôi mới biết mình quên túi, may quá”, anh N.V.H vui mừng chia sẻ.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết Tết nguyên đán Giáp Thìn đang cận kề, lưu lượng hành khách đông lên. Do đó, hành khách chú ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi sân bay nhằm tránh mất mát. Bởi không phải mọi trường hợp hành lý, tài sản bỏ quên tại sân bay đều được nhân viên phát hiện kịp thời để trao trả.

Trong trường hợp bỏ quên hành lý trong vòng 24 giờ, hành khách có thể gọi đến số hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24 giờ kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách liên hệ Phòng hành lý thất lạc để được trợ giúp.

Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài khuyến cáo, người đi máy bay lưu ý luôn có các dấu hiệu nhận diện hành lý như gắn name tag, viết tên, số điện thoại của mình hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý ký gửi, hành lý xách tay, thùng xốp, thùng carton. Việc làm này nhằm dễ dàng khi nhận lại đồng thời nhằm tránh bị khách khác cầm nhầm hoặc thất lạc hành lý.