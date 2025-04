Nam ca sĩ bị chỉ trích dữ dội vì phát ngôn về đại lễ 30/4

Sau BTV Bích Hồng, tới lượt người mẫu kiêm ca sĩ L.T.C. bị tấn công trên mạng xã hội vì phát ngôn liên quan đến Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước. Cụ thể, trên trang cá nhân, người mẫu này viết: “Mong đại lễ này qua mau giúp. Bắt đầu thấy mệt mỏi với kẹt xe, chặn đường, máy bay quân sự bay ầm ầm trên đầu mỗi sáng. Vừa hết 30/3 là tới Vesak LHQ, mệt mỏi thực sự”. Trong đó, Vesak LHQ mà người mẫu này nhắc tới được cho là Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (Vesak).

Hiện, trang cá nhân của người mẫu L.T.C. bị cộng đồng mạng tấn công. Bài đăng mới nhất của anh có lượt thả trạng thái tức giận cao gấp đôi các cảm xúc khác. Phía dưới là hàng trăm bình luận chỉ trích.

Không chỉ cộng đồng mạng mà giới nghệ sĩ cũng phản ứng với bài đăng của L.T.C. Cụ thể MC Hoàng Rapper bức xúc: “Không thể tin được là mình có hơn cả trăm bạn chung với người này. Xin phép từ chối đứng chung sân khấu với người như này”.

Hiện bài đăng của L.T.C. đã bị xóa nhưng anh chưa lên tiếng phản hồi.

L.T.C. là một người mẫu, tham gia một số sàn diễn nhưng cũng xuất hiện trên các chương trình âm nhạc với tư cách ca sĩ, chẳng hạn show Bước chân hai thế hệ - Nghệ thuật tiếp nối.

Một ngày trước đó, BTV Bích Hồng bị chỉ trích vì than “phiền” khi chia sẻ về lễ kỷ niệm 30/4.

Trong bài đăng, MC này viết: “Xin đội ơn diễu binh diễu hành ạ. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về tới quận 7 thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi còn nhích từng chút một ngoài đường ạ. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. Rất phiền”. Phát ngôn nhanh chóng gây phẫn nộ.

Tối 19/4, phía SCTV xác nhận với Tri Thức - Znews, lãnh đạo công ty đã cho tạm dừng các chương trình có liên quan đến BTV, MC Bích Hồng. Fanpage của SCTV cũng tạm khóa.

Vài tiếng sau, BTV Bích Hồng chính thức lên tiếng xin lỗi. Cô chia sẻ thông qua trang cá nhân: “Em gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn vì đã không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và phát ngôn trên mạng xã hội của mình. Là một người con của thành phố, em cảm thấy rất vui khi thành phố ngày càng phát triển và hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Em nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng của chuỗi sự kiện chào đón kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước”.

