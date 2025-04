BTV Bích Hồng xin lỗi

Tối 19/4, BTV Bích Hồng chính thức lên tiếng xin lỗi. Cô chia sẻ thông qua trang cá nhân: “Em gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn vì đã không cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và phát ngôn trên mạng xã hội của mình. Là một người con của thành phố, em cảm thấy rất vui khi thành phố ngày càng phát triển và hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Em nhận thức được ý nghĩa thiêng liêng và quan trọng của chuỗi sự kiện chào đón kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước”.

Theo Bích Hồng, cô đã sai khi không kiểm soát được cảm xúc cá nhân, dẫn đến bài đăng không chuẩn mực trên không gian mạng.

“Đây là dịp để thế hệ hôm nay, những người được sống trong hòa bình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đã hy sinh để dựng xây hòa bình. Em cảm thấy vô cùng ân hận khi mọi người đều hoan hỷ vì ngày vui chung của cả nước, còn em chỉ vì kẹt xe lại không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực. Trong một phút nóng nảy, bốc đồng, em đã có những phát ngôn không chuẩn mực. Em biết điều đó là hoàn toàn sai. Khi bình tĩnh lại và đọc các ý kiến góp ý từ khán giả, em cảm thấy rất hối hận và xấu hổ về hành động của mình. Ngay sau đó, em đã lập tức xóa bài đăng. Em thực sự thất vọng về bản thân và xem đây là bài học lớn để nhìn nhận, sửa đổi chính mình. Em chân thành cảm ơn những góp ý quý giá từ quý cô chú, anh chị và các bạn. Em mong mọi người cho em một cơ hội để sửa sai. Một lần nữa, từ đáy lòng, em xin lỗi vì sự thiếu kinh nghiệm và những sai lầm của mình. Em hy vọng nhận được sự khoan dung và tha thứ từ mọi người”, cô cho biết thêm.

Ngày 19/4, tài khoản Thread của biên tập viên Bích Hồng có bài đăng về buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 18/4 trên đường Lê Duẩn, TP.HCM. Cụ thể, MC viết: “Xin đội ơn diễu binh diễu hành ạ. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về tới quận 7 thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi còn nhích từng chút một ngoài đường ạ. Với tư cách là người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào ạ. Rất phiền”. Sau khi bị phản ứng gay gắt, nữ MC xóa bài đăng và khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội.

Tối 19/4, phía SCTV xác nhận với Tri Thức – Znews, lãnh đạo công ty đã cho tạm dừng các chương trình có liên quan đến MC Bích Hồng. Fanpage của đài SCTV cũng tạm khóa.

"MC Bích Hồng là cộng tác viên với SCTV, hiện tại bài viết đã được gỡ xuống và khóa facebook. SCTV đã cho dừng tất cả các chương trình, hình ảnh có liên quan đến MC này và SCTV cũng sẽ chấm dứt cộng tác với MC Bích Hồng. SCTV sẽ nhắc nhở toàn bộ CBCNV", đơn vị này thông báo.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.