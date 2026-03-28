Nam Bộ sắp nắng nóng diện rộng, có nơi lên tới 37°C

Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng diện rộng và được dự báo sẽ còn gia tăng cường độ trong những ngày tới, đặc biệt từ sau ngày 30/3.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, nắng nóng đã xuất hiện cục bộ tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36°C, trong đó Biên Hòa ghi nhận mức cao nhất 36°C. Đáng chú ý, độ ẩm không khí giảm thấp, có nơi chỉ còn khoảng 36%, khiến cảm giác oi bức càng gia tăng.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực miền Đông, trong đó TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh đều có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất từ 35-36°C. Thời gian nắng nóng tập trung vào khoảng từ 12h đến 15h mỗi ngày.

Không chỉ dừng lại ở mức độ cục bộ, cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 30/3, nắng nóng có xu hướng mở rộng và gia tăng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến có thể đạt 35-37°C, đánh dấu giai đoạn cao điểm của đợt nắng nóng đầu mùa tại Nam Bộ.

Dự báo trong 10 ngày tới, TP.HCM và khu vực lân cận, xu hướng thời tiết chủ đạo là nắng nhiều, khô hanh, hầu như không có mưa. Xác suất mưa trong nhiều ngày liên tiếp ở mức rất thấp, phổ biến dưới 10%, thậm chí nhiều nơi gần như không mưa. Nền nhiệt cao, độ ẩm thấp kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và đời sống.

Cụ thể, trong các ngày từ 28 đến 30/3, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM dao động từ 33-35°C, trong khi nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở mức 24-26°C. Từ ngày 31/3 đến 6/4, nền nhiệt tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiều nơi chạm ngưỡng 35-37°C. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này gần như bằng 0, cho thấy tình trạng khô hạn rõ rệt.

Theo phân tích của cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng này là do áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển, kết hợp với việc áp cao cận nhiệt đới hoạt động trở lại và lấn Tây từ cuối tháng 3. Đồng thời, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình khiến không khí khô, ít mây, làm gia tăng cường độ bức xạ nhiệt.

Nắng nóng tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tập trung trong khung giờ 12h-15h mỗi ngày.

Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với đời sống. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng gia tăng.

Bên cạnh đó, người dân có thể đối mặt với các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao.

Trước tình hình trên, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết. Đối với các hoạt động sản xuất, đặc biệt là ngoài trời, cần có phương án điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp để đảm bảo an toàn.

Với xu hướng nắng nóng tiếp tục gia tăng từ cuối tháng 3 và kéo dài sang đầu tháng 4, Nam Bộ được dự báo sẽ bước vào giai đoạn thời tiết khắc nghiệt hơn, đòi hỏi sự chủ động ứng phó từ người dân và các cơ quan chức năng.