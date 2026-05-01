Nam Bộ nắng nóng 35-37°C

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục nắng nóng trong ngày 1/5 với nhiệt độ phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, mất nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (ngày 30/4), khu vực Nam Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tình trạng nắng nóng có thể còn kéo dài ở TP.HCM và Nam bộ.

Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như: trạm Đồng Phú (Đồng Nai) 37,2°C; Tà Lài (Đồng Nai) 37,5°C; Tây Ninh (Tây Ninh) 37,8°C; Châu Đốc (An Giang) 36,5°C; Sóc Trăng (TP. Cần Thơ) 36,3°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 tới 55%.

Dự báo trong ngày 1/5, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Trong khi đó, miền Tây Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ khoảng 12-16 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 2/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực Nam Bộ có xu hướng kết thúc. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư gia tăng, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, thời tiết oi bức còn có thể gây mất nước đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2-4°C so với thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tùy điều kiện bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.