Nakata giờ ra sao

Hidetoshi Nakata giải nghệ ở tuổi 29 vào năm 2006. Hiện tại, anh sở hữu công ty Japan Craft Sake, chuyên cung cấp các sản phẩm sake chất lượng cao. Bên cạnh đó, Nakata còn là người sáng lập thương hiệu trà cao cấp Hanaahu.

Ngoài sự nghiệp kinh doanh, cựu danh thủ 48 tuổi này còn lấn sân sang ngành thời trang. Nakata từng làm người mẫu cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Với vẻ ngoài cuốn hút, cựu danh thủ này được yêu thích bởi các fan bóng đá trên toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Nakata chia sẻ về hành trình chuyển mình từ một cầu thủ bóng đá sang một doanh nhân thành đạt trong ngành rượu sake. Trong 8 năm thi đấu và sinh sống tại Italy, anh đã dành thời gian khám phá các nhà máy rượu vang.

“Trong thời gian rảnh, tôi thường đi thăm các vườn nho. Tôi không chỉ thích rượu vang mà còn quý trọng những người làm ra chúng và môi trường xung quanh", cựu danh thủ này chia sẻ.

Khi trở về Nhật Bản, Nakata nhận ra rằng văn hóa của đất nước mình không chỉ giới hạn ở rượu vang. Anh chia sẻ thêm: “Nhật Bản không phải là nơi sản xuất rượu vang. Đó phải là sake. Tôi nhận thấy rằng sake là một sản phẩm độc đáo, chỉ có ở Nhật Bản. Vào thời điểm đó, ẩm thực Nhật Bản ngày càng được biết đến trên toàn thế giới. Nhưng không ai biết đến sake, kể cả tôi. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về sake, vì đó cũng là một phần của văn hóa Nhật Bản".

Sake, một loại đồ uống có cồn được làm từ gạo lên men, đã trở thành sản phẩm được Nakata quan tâm và nghiên cứu. Anh đạt được chứng chỉ "Master of Sake", khẳng định sự am hiểu sâu sắc về loại thức uống này.

Theo Celebrity Net Worth, Nakata sở hữu khối tài sản 28 triệu USD . Nakata từng được truyền thông gọi là "David Beckham của Nhật Bản", cho thấy tầm ảnh hưởng vượt ngoài sân cỏ. Với tài chơi bóng và độ nhận diện thương hiệu cao, Nakata trở thành là một trong những cầu thủ giàu nhất Nhật Bản, đồng thời là một trong những biểu tượng bóng đá châu Á trong những năm 2000.

Khi còn thi đấu, anh là một trong những cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi dấu ấn tại Serie A. Trong 8 năm chơi bóng ở Italy, Nakata khoác áo nhiều CLB, bao gồm AS Roma, Parma, Perugia, Fiorentina và Bologna. Đỉnh cao của Nakata là trong mùa giải 1998/99 khi anh ghi 10 bàn sau 33 lần ra sân cho Perugia.

Trên đất Italy, Nakata giành 2 chức vô địch, bao gồm 1 Serie A (cùng Roma ở mùa 2000/01) và Coppa Italia (cùng Parma ở mùa 2001/02).

Trong màu áo tuyển Nhật Bản, Nakata thi đấu 77 trận, ghi 11 bàn.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.