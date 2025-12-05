Mỹ ưu tiên cấp thị thực cho người dự World Cup và Olympic

Động thái này là bước tiếp theo trong nỗ lực siết chặt kiểm soát người nhập cảnh nhưng vẫn đảm bảo lượng lớn cổ động viên có thể tới Mỹ tham dự các sự kiện quốc tế sắp diễn ra.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn cầu ưu tiên xử lý thị thực cho hai nhóm đối tượng: những người nước ngoài muốn đầu tư vào Mỹ và người nước ngoài dự định đến Mỹ để tham dự World Cup 2026, Olympic 2028 cùng các sự kiện thể thao lớn khác.

Theo loạt điện tín mà truyền thông thu thập được, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các cơ quan đại diện ưu tiên xử lý hồ sơ của doanh nhân đang cân nhắc “khoản đầu tư đáng kể” vào Mỹ, cùng những người muốn đến nước này để dự các sự kiện thể thao lớn “phô diễn sức mạnh của nước Mỹ.”

Động thái này là bước tiếp theo trong nỗ lực siết chặt kiểm soát người nhập cảnh nhưng vẫn đảm bảo lượng lớn cổ động viên có thể tới Mỹ tham dự các sự kiện quốc tế sắp diễn ra. Chính sách được chú ý đặc biệt trong bối cảnh lễ bốc thăm World Cup diễn ra vào ngày 5/12.

Trong sáng kiến nhằm kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu tất cả những người cần thị thực phải tham gia phỏng vấn trực tiếp để được thẩm tra an ninh. Điều này dẫn đến tình trạng tồn đọng lịch hẹn tại nhiều cơ quan đại diện, dù số lượng nhân viên lãnh sự đã tăng.

Tháng trước, Tổng thống Trump công bố sáng kiến “FIFA Pass” giúp người hâm mộ World Cup được xếp lịch phỏng vấn nhanh hơn, dù ông vẫn kêu gọi họ nộp hồ sơ “càng sớm càng tốt.”

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đã điều động hơn 400 viên chức lãnh sự trên toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu thị thực phục vụ World Cup. Theo ông, tại khoảng 80% các quốc gia, người xin thị thực có thể đặt lịch hẹn trong vòng 60 ngày.

Danh sách ưu tiên còn bao gồm nhà ngoại giao, quan chức chính phủ đi công tác, lao động nông nghiệp thời vụ, chức sắc tôn giáo, bác sỹ, y tá và sinh viên theo học tại các trường có tỷ lệ sinh viên quốc tế dưới 15%.

Các hồ sơ thuộc nhóm ưu tiên cao phải được xử lý trước, bất kể nhu cầu của các nhóm thấp hơn. Nếu cần, các cơ quan có thể giảm mạnh số lịch hẹn dành cho nhóm ưu tiên thấp.