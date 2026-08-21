Mỹ tìm cách hạ nhiệt giá xăng

Để hạ nhiệt giá xăng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc bán xăng pha chế dành cho mùa đông sớm hơn mọi năm.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cho phép bán sớm các loại xăng pha chế dành cho mùa đông. Đây là động thái mới nhất nhằm kiềm chế chi phí nhiên liệu và những lo ngại về nguồn cung do cuộc chiến tại Iran gây ra, theo Bloomberg.

Vào ngày 20/8, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) thông báo nới lỏng các yêu cầu thông thường đối với xăng mùa hè. Việc chuyển sang sử dụng loại xăng này, vốn có khả năng gây ô nhiễm cao hơn, thường diễn ra vào giữa tháng 9. Nhưng theo quyết định miễn trừ mới, từ ngày 1/9, các doanh nghiệp được phép bán xăng pha 10% ethanol để dùng cho mùa đông.

Xăng mùa hè và xăng mùa đông là 2 loại nhiên liệu được điều chỉnh về độ bay hơi để phù hợp với điều kiện thời tiết và yêu cầu kiểm soát ô nhiễm.

Vào mùa hè, nhiệt độ cao khiến xăng dễ bay hơi, vì vậy các nhà chức trách Mỹ thường yêu cầu sử dụng loại xăng có áp suất hơi Reid (RVP) thấp hơn nhằm hạn chế hơi nhiên liệu phát tán vào không khí và góp phần hình thành khói mù. Thế nhưng, loại xăng này cũng cần các thành phần pha chế đắt tiền hơn.

Ngược lại, trong mùa đông, khi nhiệt độ giảm, xăng khó bay hơi hơn nên có thể sử dụng loại nhiên liệu có RVP cao, giúp động cơ khởi động và vận hành thuận lợi. Việc chuyển đổi giữa 2 tiêu chuẩn xăng thường được thực hiện theo thời điểm nhất định trong năm và có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Chính quyền Mỹ cho biết động thái này sẽ giúp tăng nguồn cung xăng trong nước thêm hàng trăm nghìn thùng/ngày, do yêu cầu sử dụng xăng pha chế dành cho mùa hè sẽ được chấm dứt sớm. Qua đó, chính quyền kỳ vọng người dân Mỹ sẽ được hưởng giá xăng thấp hơn tại các trạm bơm.

"Tổng thống Donald Trump ưu tiên bảo đảm các gia đình Mỹ được tiếp cận nguồn xăng và năng lượng với giá phải chăng", ông Lee Zeldin, Giám đốc EPA, cho biết trong một thông cáo.

Tuy nhiên, tác động của quyết định trên đối với giá nhiên liệu có thể phụ thuộc vào tốc độ triển khai của riêng từng bang, bởi một số bang có những quy định riêng về tiêu chuẩn xăng.

Giá xăng tại Mỹ đã tăng mạnh do cuộc chiến giữa Mỹ với Iran. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng thông thường tại các trạm bơm hôm 20/8 bình quân ở mức 4,1 USD /gallon, tăng mạnh so với khoảng 3,13 USD /gallon cùng kỳ năm ngoái, theo Reuters. Đây cũng là mức cao nhất mà người tiêu dùng Mỹ phải trả tính đến thời điểm hiện tại.

Bộ Năng lượng Mỹ, cơ quan dự báo giá xăng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến cuối năm, gần đây đã nâng dự báo giá theo tháng, trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Ngoài động thái trên, chính quyền Mỹ cũng đã thực hiện một số biện pháp khác nhằm hạ giá nhiên liệu, trong đó có cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu giữa các cảng của Mỹ và cho phép bán nhiều hơn loại xăng E15 có hàm lượng ethanol cao hơn trong mùa Hè.

Giá xăng cao đang trở thành điểm bất lợi đối với ông Trump và các thành viên Đảng Cộng hòa, trong bối cảnh họ tìm cách duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết chính quyền sẽ triển khai sớm các biện pháp giúp hạ nhiệt giá nhiên liệu. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã có buổi gặp mặt với các nhà máy lọc dầu diễn ra vào đầu tuần này tại Midland, bang Texas. Ông cho biết chính quyền sẽ triển khai các biện pháp trong những ngày tới nhằm kiểm soát giá nhiên liệu.

Ngoài ra, EPA cũng tạm miễn các quy định riêng về xăng của Texas, Arizona và California, vốn vẫn có hiệu lực sau ngày 15/9, trong thời gian tối đa 20 ngày.

"Như EPA đã thực hiện trong suốt mùa hè, chúng tôi sẽ theo dõi nguồn cung xăng tại các bang này và sẵn sàng gia hạn miễn trừ thông qua các biện pháp tiếp theo nếu cần, nhằm bảo đảm người tiêu dùng có đủ nguồn cung xăng", cơ quan này cho biết.

Trước tình hình trên, các chuyên gia phân tích đưa ra những đánh giá trái chiều về tính khả thi của các biện pháp giúp hạ giá xăng cho người tiêu dùng.

Rapid Energy nhận định trong một lưu ý gửi khách hàng rằng việc đưa xăng đạt tiêu chuẩn mùa đông vào nguồn cung sớm hơn thông qua miễn trừ RVP là một biện pháp có cơ sở pháp lý, có thể được thực hiện nhanh chóng, ít gây phản ứng chính trị và quan trọng nhất là thực sự giúp giảm tình trạng thiếu hụt nguồn cung, qua đó mang lại tác động hạ giá xăng tại các trạm bơm trong ngắn hạn.

Trong khi đó, Tom Kloza, cố vấn năng lượng trưởng tại Gulf Oil, cho rằng tác động sẽ hạn chế, trừ khi New York và New Jersey cũng đồng ý miễn các quy định cấp bang tương tự.