Mỹ phủ quyết nghị quyết của HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

  • Thứ sáu, 19/9/2025 08:13 (GMT+7)
Ngày 18/9, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết do nhóm 10 nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đệ trình yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện, lâu dài tại Gaza và trả tự do ngay lập tức cho tất cả các con tin.

Israel Gaza anh 1

Phó Đại diện thường trực của Mỹ về Trung Đông Morgan Ortagus (giữa, hàng đầu) bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và lâu dài tại Dải Gaza của HĐBA LHQ, tại cuộc họp ở New York (Mỹ), ngày 18/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, với 14 phiếu thuận và 1 phiếu chống của Mỹ, HĐBA đã không thể thông qua nghị quyết nêu trên, trong đó cũng yêu cầu Israel dỡ bỏ các hạn chế viện trợ, đảm bảo việc phân phối hàng viện trợ an toàn và thông suốt cho người dân tại khu vực này.

Bà Morgan Ortagus, cố vấn chính sách cấp cao của Mỹ, cho biết phái đoàn nước này dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết do văn bản “không lên án phong trào Hamas của Palestine hay thừa nhận quyền tự vệ của Israel, đồng thời nghị quyết còn hợp pháp hóa một cách sai trái những câu chuyện sai sự thật theo hướng có lợi cho Hamas”.

Bà Morgan cũng cho rằng các thành viên HĐBA đã “phớt lờ” cảnh báo của Mỹ về giọng điệu “không thể chấp nhận được” liên quan tới vấn đề này. Algeria, một trong những nước bảo trợ chính của nghị quyết, đã bày tỏ sự thất vọng trước một thất bại khác của HĐBA đối với Gaza.

Israel Gaza anh 2

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 10/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả bỏ phiếu tại HĐBA đã làm nổi bật sự cô lập của Mỹ và Israel trên trường quốc tế liên quan đến cuộc chiến kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo thế giới khai mạc Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80, nơi vấn đề Gaza sẽ là một chủ đề chính và nhiều đồng minh lớn của Washington dự kiến tuyên bố công nhận một Nhà nước Palestine độc lập.

Đó sẽ là những bước đi mang tính biểu tượng và có nguy cơ gây chia rẽ hơn nữa giữa Mỹ và các đồng minh then chốt như Anh - Pháp xoay quanh vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng Israel - Palestine.

