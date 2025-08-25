Mỹ phê duyệt thương vụ 3.300 tên lửa tấn công tầm xa ERAM cho Ukraine

Theo Wall Street Journal, 3.300 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không (ERAM) sẽ được chuyển tới Ukraine trong vòng 6 tuần, với tổng giá trị gói viện trợ quân sự lên tới 850 triệu USD.

Một tên lửa ERAM. Ảnh: Pravda

Báo Wall Street Journal ngày 24/8 dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ tuần này đã phê duyệt thương vụ bán 3.300 tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không (ERAM) cho Kyiv.

Theo Wall Street Journal, số vũ khí này sẽ được chuyển tới Ukraine trong vòng 6 tuần, với tổng giá trị gói viện trợ quân sự lên tới 850 triệu USD .

Nguồn tin nhấn mạnh các nước châu Âu đóng góp một phần đáng kể trong khoản này, song Wall Street Journal không nêu chi tiết về các hạng mục khác trong gói hỗ trợ.

Tờ Wall Street Journal còn cho hay tầm bắn của các tên lửa này là 240-450km, đồng nghĩa với việc Ukraine có thể sẽ cần sự chấp thuận của Lầu Năm Góc để sử dụng trong các chiến dịch tác chiến.