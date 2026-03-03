Mỹ phá hủy các trung tâm chỉ huy quân đội Iran

Cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran đã chính thức mở rộng sang Lebanon và các quốc gia Vùng Vịnh. Washington cam kết điều thêm quân tới khu vực đồng thời cảnh báo đây là một nhiệm vụ "khó khăn, khốc liệt".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước giới truyền thông trong ngày họp báo 2/3. Ảnh: Reuters.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã triệt phá các cơ sở chỉ huy, hệ thống phòng không, sân bay cùng các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

CENTCOM khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các hành động quân sự quyết đoán để ngăn chặn các mối đe dọa từ chính quyền Tehran.

Iran phóng tên lửa phá hủy căn cứ không quân Mỹ tại Bahrain

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa” vào căn cứ không quân của Mỹ tại khu vực Sheikh Isa của Bahrain vào sáng nay.

IRGC tuyên bố đã triển khai 20 máy bay không người lái và 3 tên lửa, “phá hủy tòa nhà chỉ huy và trụ sở chính của căn cứ, đồng thời khiến các bồn chứa nhiên liệu bốc cháy”.

Hiện phía Bahrain chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, USS Abraham Lincoln, để hỗ trợ cuộc tấn công vào Iran từ một địa điểm không được tiết lộ, ngày 2/3. Ảnh: Reuters.

Mỹ đưa thêm máy bay tiếp dầu, tiêm kích tới Trung Đông

Mỹ đang tiếp tục củng cố hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong đó có kế hoạch triển khai thêm 15 máy bay tiếp dầu trên không cùng một số lượng chiến đấu cơ chưa được tiết lộ, trang tin Israel Hayom đưa tin. Động thái này được cho là nhằm tăng cường năng lực tác chiến và duy trì nhịp độ chiến dịch trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

UAV Iran tập kích đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi

Khói đen nghi ngút tại Đại sứ quán Mỹ sau vụ tập kích UAV Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Riyadh đã bị hai máy bay không người lái (UAV) tấn công ngày 3/3, gây ra một đám cháy nhỏ cùng một số thiệt hại vật chất.

UAV tập kích đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi

Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia được cho là đã bị hai máy bay không người lái (UAV) nghi do Iran triển khai tấn công, theo hai nguồn thạo tin trao đổi với CNN.

Một trong các nguồn tin cho biết hiện chưa ghi nhận thương vong ban đầu. Vụ việc xảy ra tại khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Riyadh, đánh dấu thêm một cơ sở ngoại giao và quân sự của Washington bị nhắm mục tiêu trong làn sóng tấn công được cho là từ phía Iran.

Trước đó, CNN đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait cũng bị tập kích trong hai ngày 1/3 và 2/3.

Lịch sử đối đầu căng thẳng Mỹ - Iran.

Ả Rập Xê-út đe dọa ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran

Một máy bay không người lái của Iran đã tấn công nhà máy lọc dầu chính Ras Tanura của Ả Rập Xê-út, gây ra hỏa hoạn và buộc một số hoạt động phải đóng cửa. Ả Rập Xê-út cảnh báo sẽ nhắm vào “các cơ sở dầu mỏ của Iran nếu Tehran tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào Aramco”, nguồn tin nói với AFP, ám chỉ đến tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của nhà nước Hồi giáo.

Qatar bắn hạ máy bay chiến đấu Iran

Qatar cho biết lực lượng không quân của họ đã bắn hạ hai máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của Iran. Bộ Quốc phòng Qatar cũng cho biết lực lượng không quân và hải quân của họ đã chặn bảy tên lửa đạn đạo và năm máy bay không người lái từ Iran vào thứ Hai.

Iran phóng tên lửa vào văn phòng thủ tướng Israel

Quả cầu lửa bùng lên gần trụ sở đài truyền hình nhà nước Iran Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc tấn công gần trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phá hủy trụ sở của đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) trong cuộc không kích ngày 2/3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Iran còn nhắm mục tiêu vào một địa điểm nơi chỉ huy Không quân Israel được cho là đang có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, phía IRGC chưa cung cấp thêm chi tiết cụ thể về phương thức hay mức độ thiệt hại.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) tại thủ đô Tehran. Các tiêm kích của không quân Israel đã thả hàng chục quả bom xuống khu nhà này.

Mỹ tăng các trận đánh lớn vào Iran trong 24 giờ tới

Một quan chức cấp cao nói với CNN rằng Mỹ đang chuẩn bị cho một “đợt gia tăng mạnh” các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vòng 24 giờ tới, trong khi Israel phát cảnh báo yêu cầu người dân tại một khu dân cư ở Tehran sơ tán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định “những đòn đánh khốc liệt nhất vẫn còn ở phía trước”, đồng thời cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng các mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Iran “có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh”.

Iran khẳng định không gây chiến với láng giềng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran không theo đuổi xung đột với các quốc gia trong khu vực, mà đang đối đầu trực tiếp với Mỹ trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Phát biểu trước truyền thông, ông Araghchi kêu gọi các nước Trung Đông gây sức ép buộc Washington chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng chính Mỹ đã “phản bội tiến trình ngoại giao” khi phối hợp với Israel tiến hành không kích, bất chấp các nỗ lực đàm phán nhằm tránh leo thang quân sự.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh rằng các căn cứ quân sự của Mỹ, kể cả những cơ sở đặt tại các quốc gia vùng Vịnh, đều là “mục tiêu hợp pháp” trong bối cảnh hiện tại. “Chúng tôi không tấn công các nước láng giềng. Chúng tôi nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ”, ông Araghchi khẳng định.

Israel ước tính trên 1.500 thành viên IRGC thiệt mạng

Theo nguồn tin được CNN dẫn lại từ một quan chức Israel, hơn 1.500 thành viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự hôm 28/2. Trong ba ngày giao tranh, hai nước này đã tiến hành hơn 1.200 đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu khác nhau. Ở chiều ngược lại, Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ ngày 2/3 thông báo số người thiệt mạng được ghi nhận tối thiểu là 555 người.

Mỹ điều thêm quân, lệnh sơ tán khẩn cấp tại 15 quốc gia

Theo Washington Post , trong buổi họp báo trực tiếp hiếm hoi ngày 2/3 cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, đưa ra nhận định quân đội Mỹ xác định sẽ phải hứng chịu thêm tổn thất khi chiến dịch mở rộng.

Máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích tấn công Iran. Ảnh: Reuters.

Ông Caine khẳng định việc hoàn tất mục tiêu cần "một khoảng thời gian" và đây sẽ là một nhiệm vụ "khó khăn, khốc liệt".

Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (Centcom) xác nhận quân nhân Mỹ thứ 6 thiệt mạng do các đòn trả đũa của Iran, trong khi Iran ghi nhận 555 người chết.

Đáng chú ý, Centcom cũng tiết lộ một sự cố nghiêm trọng về 3 tiêm kích Mỹ đã bị lực lượng phòng không Kuwait bắn hạ nhầm trong đêm giao tranh. Toàn bộ 6 phi công đã nhảy dù và được cứu an toàn.

Iran tiếp tục duy trì các đòn tấn công nhắm vào hạ tầng của một số quốc gia ven vịnh Ba Tư, đẩy an ninh năng lượng toàn cầu vào trạng thái báo động. Lực lượng Hezbollah của Lebanon đã đáp trả việc lãnh đạo Iran Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại bằng các cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái vào Israel, dẫn đến các đợt không kích của Israel vào vùng ngoại ô Beirut và các căn cứ điểm khác của nhóm đồng minh với Iran này.

Mỹ sơ tán công dân tại 15 quốc gia, cảnh báo đòn đánh khốc liệt nhất "vẫn còn phía trước"

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran vào thứ Hai. Ảnh: Reuters.

Theo Aljazeera, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu công dân rời khỏi phần lớn khu vực Trung Đông ngay lập tức.

Bà Mora Namdar, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, đã thúc giục công dân rời khỏi 15 quốc gia và vùng lãnh thổ bằng các phương tiện thương mại. Danh sách bao gồm các điểm nóng giao tranh như Iran, Israel, Lebanon, Syria và cả các quốc gia đồng minh như Qatar, UAE, Saudi Arabia.

Việc thiếu một kế hoạch rút lui rõ ràng và cường độ tấn công ngày càng tăng sau cái chết của Lãnh tụ Khamenei đang đẩy khu vực vào một cuộc xung đột kéo dài với những hệ lụy khó lường.

Mỹ thừa nhận tấn công theo kế hoạch của Israel

Ngoại trưởng Marco Rubio tiết lộ thời điểm Washington mở cuộc tấn công vào Tehran được quyết định dựa trên kế hoạch của Israel.

Mỹ biết trước Israel sẽ tấn công và Iran sẽ trả đũa vào các lợi ích của Mỹ, do đó Washington đã chọn cách ra đòn trước để "phủ đầu". Ông Rubio công khai bày tỏ hy vọng người dân Iran sẽ lật đổ chính quyền hiện tại, đồng thời cảnh báo rằng "những đòn đánh khốc liệt nhất vẫn chưa diễn ra".

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ quyết định cứng rắn của mình bằng cách chỉ trích những người tiền nhiệm. Ông khẳng định nếu không hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân (JCPOA), Tehran đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ 3 năm trước.

Tuy nhiên, các chuyên gia độc lập lưu ý rằng trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, Iran vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn làm giàu Uranium theo báo cáo của các thanh sát viên quốc tế.

Iran phóng tên lửa vào văn phòng thủ tướng Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 2/3 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ngoài văn phòng thủ tướng Israel, Iran còn nhắm mục tiêu vào một địa điểm nơi chỉ huy Không quân Israel được cho là đang có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, phía IRGC chưa cung cấp thêm chi tiết cụ thể về phương thức hay mức độ thiệt hại.

Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

“Eo biển đã bị đóng lại. Bất cứ ai cố vượt qua sẽ phải đối mặt với hỏa lực của các chiến binh IRGC và lực lượng hải quân, những con tàu đó sẽ bị thiêu rụi,” ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh IRGC, khẳng định.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, được xem là một trong những huyết mạch vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, với khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu trung chuyển qua đây. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể đẩy giá dầu thô tăng vọt, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng an ninh ở Trung Đông.

Vệt sáng từ đầu đạn tên lửa của Hezbollah xé toạc bầu trời Israel Những vệt sáng xuất hiện trên bầu trời Israel khi rocket được phóng từ Lebanon. IDF kích hoạt còi báo động tại miền bắc trong bối cảnh Hezbollah tuyên bố tập kích căn cứ ở Haifa để đáp trả vụ Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại.