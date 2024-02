Mỹ nhân mặc táo bạo nhất Tuần lễ thời trang New York

Bustle cho rằng có nhiều lý do giúp Julia Fox hút sự chú ý nhất New York Fashion Week: dự đoán xu hướng (boots lông, lông mày tẩy trắng), tạo hình độc đáo có tính toán kỹ, mặc hở hang và táo bạo. "Nhưng lý do đặc biệt nhất - cô ấy là Julia Fox, người phụ nữ không ngừng sáng tạo, vượt mọi rào cản, phản ứng trái chiều", tờ này viết. Ảnh: GC.