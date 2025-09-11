Mỹ nhân khiến đồng nghiệp tháo chạy

Ngu Thư Hân hiện danh tiếng lao dốc, phải hoãn xuất hiện tại nhiều sự kiện. Bộ phim "Nhất niệm Giang Nam" cũng không thể khai máy.

Ngày 10/9, trang Yahoo News đưa tin bộ phim Nhất niệm Giang Nam do Ngu Thư Hân và Vương An Vũ đóng chính, dự kiến khởi quay vào ngày 11/9 nhưng đã phải ra thông báo tạm hoãn.

Theo đó, một nhân viên quần chúng trong đoàn phim Nhất niệm Giang Nam chia sẻ đã nhận được thông báo nội bộ cho biết không cần tới trường quay. Người hâm mộ của nữ chính Ngu Thư Hân cũng bất ngờ trước thông tin trên. Trước đó, họ đã lên kế hoạch tới phim trường ủng hộ ngôi sao sinh năm 1995.

Thời gian gần đây, Ngu Thư Hân liên tục vướng scandal. Dự án Nhất niệm Giang Nam đã liên tục đổi nam chính từ Trần Triết Viễn sang Thừa Lỗi vì không muốn hợp tác với Ngu Thư Hân và cuối cùng chọn Vương An Vũ. Tuy nhiên, đến ngày 9/9, phía Vương An Vũ thông báo sẽ không tham gia lễ khai máy mà âm thầm vào đoàn phim. Nhưng hiện tại, nhà sản xuất cũng ngừng luôn dự án.

Phim của Ngu Thư Hân hoãn khai máy. Nam chính Vương An Vũ được cho là bỏ chạy khỏi dự án. Ảnh: Weibo

Theo Yahoo News, có thông tin Vương An Vũ không muốn tiếp tục đóng Nhất niệm Giang Nam do chịu áp lực từ dư luận và lo ngại bê bối đời tư của Ngu Thư Hân. Cụ thể, Ngu Thư Hân bị nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, người cùng tham gia Lớp học năm nhất cũng lên tiếng, tố cáo có hành vi bắt nạt, cô lập khiến cô tổn thương tâm lý trong nhiều năm, thậm chí đã từ bỏ giấc mơ nghệ thuật.

Trong hơn một tháng qua, Trương Hạo Nguyệt liên tục có bài đăng chỉ trích Ngu Thư Hân nhưng phía cô này vẫn im lặng. Phản ứng này khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, cô mất 70.000 fan chỉ sau một tuần.

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn bị lật lại nhiều bằng chứng bắt nạt đồng nghiệp, luôn coi bản thân là trung tâm khiến bạn diễn phải phục tùng. Bên cạnh vấn đề nhân cách, Ngu Thư Hân còn vướng phải rắc rối liên quan tới hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong đó, một nhà báo tài chính có tên Lão Phan Tài Chính đã đưa ra các số liệu chứng minh công ty của cha Ngu Thư Hân, ông Ngu Phi Kiệt có hoạt động trốn thuế, kinh doanh phi pháp, chiếm đoạt tài sản nhà nước 1,5 tỷ NDT.

Theo Yahoo News, các nhà sản xuất đang rất đau đầu khi không muốn thay thế Ngu Thư Hân nhưng khó tìm được nam chính phù hợp để cân bằng lợi ích, dập tắt các ý kiến trái chiều mà vẫn đảm bảo tiến độ sản xuất.