Mỹ nhân Ngu Thư Hân thê thảm

Ngu Thư Hân đang vướng ồn ào về nhân cách. Đồng thời, những hoạt động kinh doanh của gia đình cô bị cho là chiếm đoạt tài sản.

Theo 163, những ngày qua Ngu Thư Hân là tâm điểm tranh cãi trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Tên của nữ diễn viên Thương Lan Quyết và các scandal xung quanh thái độ với bạn diễn, đời sống cá nhân liên tục trở thành chủ đề nóng với lượt đọc lên tới 2 tỷ. Hiện tại, nhiều người kêu gọi điều tra Ngu Thư Hân và gia đình cô, đồng thời cấm nữ diễn viên hoạt động nghệ thuật.

Những rắc rối liên tiếp

Theo 163, những tranh cãi xung quanh Ngu Thư Hân bắt đầu khi Triệu Lộ Tư ám chỉ cô là một người đồng nghiệp xấu tính, thường xuyên chơi xấu bắt nạt Triệu Lộ Tư. Sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, người cùng tham gia Lớp học năm nhất cũng lên tiếng, tố cáo Ngu Thư Hân có hành vi bắt nạt, cô lập cô khiến Trương Hạo Nguyệt tổn thương tâm lý trong nhiều năm, thậm chí đã từ bỏ giấc mơ nghệ thuật.

Cụ thể, trong show, Ngu Thư Hân chê lớp trang điểm của Trương Hạo Nguyệt xấu và miêu tả đồng nghiệp là: "Giống như yêu nhền nhện bước ra từ động bàn tơ". Trương Hạo Nguyệt cho biết hiện tại cô dám lên tiếng tố cáo Ngu Thư Hân vì đã rời khỏi giới giải trí nên không sợ bị trả thù.

Ngu Thư Hân bị nhiều bạn diễn lên tiếng tố cáo thích bắt nạt, đóng vai nạn nhân khiến họ nhận chỉ trích trong nhiều năm. Ảnh: Studio Ngu Thư Hân.

Sau đó, nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cũng lên tiếng cho biết vì Ngu Thư Hân anh mang tiếng "tra nam", "ngoại tình" suốt 8 năm, sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo 163, trong show Lớp học năm nhất: Mùa tốt nghiệp (2015-2016), Triệu Chí Vỹ và Ngu Thư Hân có nhiều tương tác thân mật, nhưng theo nam diễn viên đó chỉ là yêu cầu từ phía chương trình, anh và Ngu Thư Hân không có quan hệ tình ái. Tuy nhiên, sau đó, Ngu Thư Hân lại bóng gió bản thân bị phản bội thất tình, khiến Triệu Chí Vỹ bị chỉ trích nhiều năm.

"Không yêu đương, không ngoại tình, không dựa dẫm ai, chỉ dựa vào chính mình, chỉ muốn chứng minh bản thân trong sạch, không muốn đeo bám theo bất cứ ai. Người làm, trời nhìn, lương tâm không thẹn, xin hãy buông tha!", Triệu Chí Vỹ nhiều lần phủ nhận tình cảm với Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, vì Ngu Thư Hân đóng vai nạn nhân khiến nam diễn viên trở thành kẻ xấu xa.

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn bị lật lại nhiều bằng chứng bắt nạt đồng nghiệp, luôn coi bản thân là trung tâm khiến bạn diễn phải phục tùng. Bên cạnh vấn đề nhân cách, Ngu Thư Hân còn vướng phải rắc rối liên quan tới hoạt động kinh doanh của gia đình.

Trong đó, một nhà báo tài chính có tên Lão Phan Tài Chính đã đưa ra các số liệu chứng minh công ty của cha Ngu Thư Hân, ông Ngu Phi Kiệt có hoạt động trốn thuế, kinh doanh phi pháp, chiếm đoạt tài sản nhà nước 1,5 tỷ NDT. Không những vậy, khi cha Ngu Thư Hân bị phạt hạn chế tiêu dùng, ông vẫn mua cho con gái túi hàng hiệu xa xỉ.

Công ty của cha Ngu Thư Hân bị tố trốn thuế. Ảnh: Studio Ngu Thư Hân.

Tuy nhiên, sau khi sự việc bùng nổ, phía Ngu Thư Hân không phủ nhận mà dính tranh cãi bỏ tiền để xóa các bài viết tiêu cực. Đồng thời, sau khi bị công chúng chất vấn, văn phòng đại diện của Ngu Thư Hân đã khóa phần bình luận trên Douyin.

Hiện tại, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, khán giả yêu cầu điều tra gia đình Ngu Thư Hân. Ngoài ra, với những bê bối về nhân cách, Ngu Thư Hân mất gần 80.000 người hâm mộ chỉ trong vài ngày. Danh tiếng của cô đang tụt dốc thê thảm.

Hậu quả nặng nề

Theo 163, thực tế việc kinh doanh của ông Ngu Phi Kiệt đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Cha mẹ Ngu Thư Hân từng nhiều lần bị xếp vào nhóm nợ xấu bị hạn chế chi tiêu xa xỉ. Tuy nhiên, công ty của ông Ngu Phi Kiệt luôn phủ nhận việc thông đồng quan chức – doanh nhân. Chính vì vậy, Ngu Thư Hân vẫn hoạt động nghệ thuật suôn sẻ và không bị chỉ trích vì những hoạt động kinh doanh của cha mẹ.

Tuy nhiên, hiện tại, Ngu Thư Hân bị đào lại nhiều hành động xấu tính với đồng nghiệp trong quá khứ khiến danh tiếng bị tụt dốc. Thêm vào đó, có những nhà báo tài chính, luật sư hứng thú với vụ việc của gia đình Ngu Thư Hân và liên tục đưa ra những nhận định riêng khiến sự việc ầm ĩ trong nhiều ngày không thể giải quyết dứt khoát.

Ngày 29/8, hãng sữa chua đang hợp tác với ngôi sao Vĩnh dạ tinh hà đã xóa hết tất cả nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Thương hiệu cho biết đang tiến hành đánh giá nội bộ về giá trị tích cực của người đại diện.

Nhiều thương hiệu hợp tác quay lưng với Ngu Thư Hân. Ảnh: Studio Ngu Thư Hân.

Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân vốn có buổi livestream cho thương hiệu mỹ phẩm Chando cũng đã bị hủy bỏ. Một thương hiệu điện thoại khác cũng nhanh chóng chia sẻ họ đã chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên và xóa hình ảnh của Ngu Thư Hân.

Việc các thương hiệu đồng loạt quay lưng là đòn đánh mạnh vào danh tiếng của Ngu Thư Hân. Có thể thấy, đối tác đã xếp nữ diễn viên sinh năm 1995 vào nhóm nghệ sĩ tai tiếng có nguy cơ "bay màu" bất kỳ lúc nào.

Mới đây, Ngu Thư Hân cho biết sẽ tiến hành kiện những tài khoản tung tin thất thiệt về cô. Tuy nhiên, nhiều này không xoa dịu dư luận mà bị cho là hành động che mắt nhằm lấy lại danh tiếng. Bên cạnh đó, có thông tin sẽ có một tiểu hoa đán thuộc lứa sinh sau năm 1995 bị cấm sóng trong thời gian tới, Ngu Thư Hân và cả Triệu Lộ Tư là hai cái tên bị nhắc tới nhiều nhất vì những bê bối trong thời gian qua.