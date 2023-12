Mỹ nhân đẹp nhất Philippines tổ chức lễ cưới lần 2

Năm 2015, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Con trai của họ, Jose Sixto Gonzalez, được sinh ra tại Trung tâm Y tế Makati 4 năm sau đó. Năm 2023, hai ngôi sao tái hợp trong bộ phim Rewind. Rewind là bộ phim gia đình mang màu sắc kỳ ảo. Lần cuối cùng Dingdong và Marian đóng chung trong một bộ phim là năm 2010 với dự án You To Me Are Everything.