Mỹ kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo đã giành quyền kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng tại Mỹ liên tục tăng cao.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo đã giành quyền kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Ngày 28/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã đạt thỏa thuận với Venezuela để giành quyền kiểm soát phần lớn hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của nước này, trong bối cảnh cuộc chiến với Iran làm chao đảo thị trường dầu thô toàn cầu, theo CNBC.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối cùng ngày, ông Trump cho biết thỏa thuận mà ông ca ngợi là "Thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới" được thực hiện mà không khiến người nộp thuế Mỹ phải trả bất kỳ khoản chi phí nào.

Theo ông Trump, thỏa thuận này sẽ giúp tăng hơn gấp đôi lượng dầu dự trữ của Mỹ. Dữ liệu do Bộ Năng lượng Mỹ công bố hồi đầu tháng cho thấy lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đã xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ những năm 1980.

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm các quan chức nước này đã phối hợp với lãnh đạo chính phủ Venezuela. Theo ông, Mỹ cũng sử dụng một "quan hệ đối tác" với các doanh nghiệp tư nhân không được nêu tên để đạt được thỏa thuận.

"Giao dịch này sẽ củng cố đáng kể mối quan hệ vốn đang ngày càng phát triển giữa Venezuela và Mỹ", ông Trump viết.

Thông báo của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ phải đối mặt với giá năng lượng tăng mạnh khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa của ông có tiếp tục nắm quyền kiểm soát hoàn toàn tại Washington hay không.

Ông Trump cho rằng thỏa thuận với Venezuela sẽ giúp hạ nhiệt giá xăng tại Mỹ.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng bình quân tại Mỹ đạt khoảng 4,09 USD /gallon vào ngày 28/8, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Thỏa thuận giữa ông Trump và Venezuela được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ với Iran đã cản trở hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz, một tuyến đường biển có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu.

Công cụ theo dõi PortWatch của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chỉ ra rằng gần đây, chỉ có một số ít tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, giảm mạnh so với mức khoảng 100 tàu/ngày vào một năm trước.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) cũng đã giảm 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm giá đầu tiên trong 3 tuần. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng hơn 24% kể từ khi Mỹ bắt đầu cuộc chiến với Iran.