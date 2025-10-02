Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Mỹ hứa bảo vệ Qatar

  • Thứ năm, 2/10/2025 07:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Qatar các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nghĩa là một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Trung Đông này sẽ được coi như tấn công vào chính Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tại lễ ký kết các thỏa thuận ở Doha ngày 14/5/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng tin RIA Novosti, Mỹ đã nhất trí cung cấp cho Qatar các bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là nội dung được công bố trong sắc lệnh hành pháp do Nhà Trắng công bố ngày 30/9.

Sắc lệnh có tên “Đảm bảo an ninh của Nhà nước Qatar” nêu rõ: “Mỹ sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào lãnh thổ, chủ quyền hoặc hạ tầng trọng yếu của Nhà nước Qatar là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Mỹ... Trong trường hợp đó, Mỹ sẽ áp dụng mọi biện pháp hợp pháp và phù hợp - bao gồm ngoại giao, kinh tế và nếu cần thiết cả quân sự - để bảo vệ những lợi ích của Mỹ cùng Nhà nước Qatar, và khôi phục hòa bình cùng sự ổn định”.

Theo sắc lệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard duy trì “kế hoạch dự phòng chung” với Qatar nhằm bảo đảm phản ứng nhanh trước mọi hành động gây hấn.

Sắc lệnh được công bố cùng ngày ông Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani về kế hoạch hòa bình Gaza.

Trong cuộc trao đổi, ông Netanyahu đã gửi lời xin lỗi Thủ tướng Qatar vì vụ không kích gần đây nhằm vào Doha với mục tiêu loại bỏ lãnh đạo phong trào Hamas.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/my-bao-dam-an-ninh-cho-qatar-tuong-tu-dieu-5-hien-chuong-nato-20251002061252006.htm

TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Qatar Donald Trump Israel Mỹ Pháp Trung Đông Mỹ bảo đảm Qatar an ninh Qatar Mỹ NATO điều 5 sắc lệnh Qatar chiến lược Trung Đông thỏa thuận an ninh

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Thu do cac nuoc chong ngap nhu the nao? hinh anh

Thủ đô các nước chống ngập như thế nào?

46 phút trước 08:34 2/10/2025

0

Biến đổi khí hậu khiến ngập lụt đô thị ngày càng nghiêm trọng, Tokyo, Bangkok và Singapore đang cho thấy những mô hình chống ngập thông minh, hiệu quả.

My noi 'chuan bi cho chien tranh', Nga len tieng hinh anh

Mỹ nói 'chuẩn bị cho chiến tranh', Nga lên tiếng

1 giờ trước 08:16 2/10/2025

0

Được hỏi về phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth rằng nước này phải chuẩn bị cho chiến tranh để đảm bảo hòa bình, Điện Kremlin cho biết Nga cũng đang nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang.

Hien tuong hiem gap can quet Dai Tay Duong hinh anh

Hiện tượng hiếm gặp càn quét Đại Tây Dương

2 giờ trước 07:32 2/10/2025

0

Bão Imelda và Humberto đang cùng lúc di chuyển ở phía tây Đại Tây Dương, dẫn tới sóng lớn, lũ lụt ven biển và xói mòn bờ biển dọc theo khu vực phía đông nước Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý