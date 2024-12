Mỹ điều tra chip của Nvidia

Theo The Information, Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu Nvidia kiểm tra sản phẩm do công ty sản xuất được xuất sang thị trường Trung Quốc trong năm nay. Ngay lập tức, gã khổng lồ chip đã đề nghị một số nhà phân phối lớn như Supermicro Computer và Dell tiến hành rà soát ngẫu nhiên đối tác đã mua hàng ở Đông Nam Á, khu vực được coi như "trạm trung chuyển" linh kiện bán dẫn cho xứ tỉ dân.

Hiện tại, chip AI của Nvidia đang được lắp đặt trong nhiều máy chủ do Super Micro và Dell sản xuất.

The Information đưa tin thêm rằng có 5 đối tác khác nhau đã tham gia vào việc buôn lậu chip Nvidia. Các đơn vị này cho biết họ đã tìm cách “trốn tránh” cuộc thanh tra gần đây của Supermicro.

“Chúng tôi yêu cầu khách hàng và đối tác của mình tuân thủ nghiêm ngặt mọi hạn chế xuất khẩu. Bất kỳ sự gian lận nào đối với các sản phẩm đã qua sử dụng, bao gồm cả hoạt động bán lại trên thị trường chợ đen sẽ gây tổn hại đến hình ảnh của doanh nghiệp chúng tôi”, một phát ngôn viên của Nvidia cho biết.

Báo cáo trên cũng trích dẫn lời một người có mối quan hệ thân cận với Supermicro khi cho biết một số khách hàng đã sao chép số sê-ri của máy chủ sử dụng chip Nvidia. Sau đó, họ gắn mã này vào các thiết bị khác để tái sử dụng.

Trong một số trường hợp, những “kẻ buôn lậu” còn thay đổi số sê-ri trong hệ điều hành của máy chủ.

Dell cho biết công ty đã yêu cầu các nhà phân phối và đại lý phải tuân thủ mọi quy định và kiểm soát nguồn gốc hàng hóa xuất khẩu. Công ty nhấn mạnh rằng họ sẽ thực hiện hành động thích hợp, bao gồm cả chấm dứt mối quan hệ làm ăn nếu đối tác không tuân thủ nghĩa vụ này.

Trong khi đó, Supermicro trả lời Reuters rằng họ sẽ điều tra và có hành động chống lại hoạt động xuất khẩu trái phép.

"Supermicro tuân thủ mọi yêu cầu kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với hoạt động kinh doanh GPU tới các khu vực trên toàn cầu”, công ty nói với Reuters.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng cường hạn chế xuất khẩu linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cũng mở rộng lệnh cấm bán chip AI cao cấp cho quốc gia Đông Á vào năm 2023.

Tuy nhiên, một số trường đại học và viện nghiên cứu của Trung Quốc vẫn mua được sản phẩm của Nvidia thông qua các nhà bán lẻ trên thị trường.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).