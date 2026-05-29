Mỹ đầu tư 9 tỷ USD cho AI tình báo

Quan chức Mỹ cho biết chính phủ Mỹ vừa phê duyệt đề xuất trị giá 9 tỷ USD để mua các dòng chip máy tính tiên tiến, nhằm tạo điều kiện để AI thực hiện nhiệm vụ tình báo hiệu quả.

Tình trạng thiếu chip tiên tiến đang xảy ra trong quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ. Điều này làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ về tình trạng thiếu chip tiên tiến.

Việc thiếu chip cấu hình mạnh có thể khiến các cơ quan tình báo bị tụt lại trong việc vận hành các công cụ AI phục vụ hoạt động gián điệp tối mật.

Khoản ngân sách bổ sung lên tới 9 tỷ USD dùng để mua chip tiên tiến cho thấy AI đang trở thành yếu tố quan trọng đối với cả lĩnh vực quân sự và tình báo của Mỹ.

AI hỗ trợ cơ quan tình báo xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ tìm kiếm tín hiệu liên lạc bị bỏ sót.

Các mô hình AI hiện được tích hợp vào những hệ thống nền tảng chuyên dùng để hỗ trợ quân đội Mỹ, chẳng hạn như lập danh sách các mục tiêu nhắm đến trên chiến trường.

Một phần trong khoản ngân sách 9 tỷ USD sẽ được dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng tương thích với siêu chip Grace Blackwell của Nvidia. Dòng chip này đòi hỏi các trung tâm dữ liệu phải được vận hành với nguồn điện cực lớn, có hệ thống làm mát vận hành bằng chất lỏng chuyên dụng.

Nvidia thường tung ra dòng chip mới hàng năm, nhằm tăng cường khả năng xử lý tương thích với các mô hình AI tiên tiến nhất. Dòng Blackwell ra mắt năm ngoái hiện được Mỹ kiểm soát chặt, hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài.

Nguồn cung chip tiên tiến đã trở thành thách thức ngày càng lớn đối với ngành AI toàn cầu, khi các đơn vị hàng đầu như Anthropic, OpenAI và Google liên tục tung ra các mô hình AI mạnh hơn, nhưng cũng đòi hỏi những dòng chip tiên tiến hơn.

Ngành công nghiệp AI hiện gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu tăng cao trên toàn cầu đối với các dòng chip cao cấp.

Tình trạng thiếu hụt chip cao cấp xảy ra cả ở Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ, trong bối cảnh AI ngày càng trở thành trọng tâm trong bộ máy chính quyền của ông Trump.

Tình trạng thiếu chip tiên tiến đang cản trở Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) thử nghiệm các phiên bản ChatGPT mới nhất, vốn yêu cầu vận hành bằng siêu chip của Nvidia.

“Cộng đồng tình báo Mỹ cần công nghệ tiên phong, gồm chip AI tiên tiến, mô hình AI hiện đại, cơ sở hạ tầng tương thích, nguồn nhân lực chất lượng. Tất cả phải có tốc độ phát triển tương ứng với mức độ phức tạp của các mối đe dọa”, ông Vinh Nguyen, cựu trưởng nhóm khoa học dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, hiện là chuyên gia về AI tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, cho biết.

Dòng chip Blackwell được Nvidia cho ra mắt trong năm ngoái hiện được Mỹ kiểm soát chặt, hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: New York Times.

Trong tuyên bố phản hồi đề nghị bình luận của New York Times, Nhà Trắng từ chối bình luận về tình trạng thiếu chip cũng như các biện pháp ứng phó với tình trạng này.

Dù vậy, người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung khẳng định Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về công nghệ và được chuẩn bị tốt để xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo New York Times, ngay cả khi khoản ngân sách 9 tỷ USD được Quốc hội Mỹ chính thức phê duyệt, các cơ quan tình báo vẫn sẽ phải chờ đợi thêm để có thể vận hành AI trên các dòng chip tiên tiến.

Đơn giản bởi các trung tâm dữ liệu cần được nâng cấp để có thể vận hành tương thích với dòng chip Blackwell tiên tiến nhất. Các trung tâm này vốn áp dụng tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt, vì vậy, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng sẽ không diễn ra nhanh chóng, thậm chí cần nhiều thời gian.