Mỹ đặt điều kiện cho hiệp ước hạt nhân mới: Phải có Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 26/2 tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân nào trong tương lai cũng phải có sự tham gia của Trung Quốc cùng với Mỹ và Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo ông, Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy cơ chế đàm phán ba bên với Bắc Kinh và Moscow. Phát biểu với báo chí, ông Rubio nói: “Trong thế kỷ 21, để có một thỏa thuận kiểm soát vũ khí thực sự, cần phải có sự tham gia của Trung Quốc”.

Ông cho biết Tổng thống Mỹ tin rằng một thỏa thuận hạt nhân mới chỉ có hiệu lực khi có đủ ba cường quốc này tham gia.

Trước đó, Hiệp ước New START - thỏa thuận hạt nhân song phương cuối cùng giữa Washington và Moscow đã hết hạn vào ngày 5/2.

Ông Rubio thừa nhận quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc hiện nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga, song cho rằng điều này “không liên quan”. Theo ông, Bắc Kinh có năng lực và đang trên đà thu hẹp khoảng cách.

Khi được hỏi Mỹ có thể gây sức ép buộc Trung Quốc tham gia đàm phán hay không, ông Rubio nói Washington “không thể ép buộc”, đồng thời thừa nhận nếu Bắc Kinh từ chối, khả năng đạt được thỏa thuận sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow từng đề xuất gia hạn các giới hạn về đầu đạn hạt nhân thêm một năm nếu Washington có động thái tương tự, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đầu tháng 2/2026, xác nhận các cuộc thảo luận về một phiên bản cập nhật của hiệp ước đang diễn ra và cho biết thỏa thuận mới “sẽ có thay đổi so với trước đây”.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng hiện chưa tồn tại bất kỳ “thỏa thuận ngầm” nào về việc tiếp tục tuân thủ các điều khoản cũ.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định việc phát triển bộ ba hạt nhân là “ưu tiên vô điều kiện” nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì năng lực răn đe chiến lược.

Bình luận về khả năng xây dựng hiệp ước kế nhiệm New START, phái đoàn giải trừ quân bị của Trung Quốc tại Geneva cho rằng Mỹ - với tư cách quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cần gánh vác “trách nhiệm đặc biệt và hàng đầu” trong tiến trình giải trừ quân bị. Phái đoàn cũng cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Bắc Kinh và Washington về vấn đề này.