Mỹ có bộ trưởng An ninh nội địa mới

Trên cương vị mới, bà Kristi Noem, sinh năm 1971, sẽ điều hành Bộ An ninh nội địa Mỹ với 260.000 nhân viên, phụ trách các vấn đề an ninh biên giới, trục xuất và thủ tục nhập cư hợp pháp.

Bà Kristi Noem tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: New York Times.

Thượng viện Mỹ, do đảng Cộng hòa kiểm soát, ngày 25/1 đã phê chuẩn bà Kristi Noem - cựu Thống đốc bang South Dakota - làm Bộ trưởng An ninh nội địa.

Đây là vị trí quan trọng trong nội các của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh ông triển khai chiến dịch trấn áp người nhập cư trên quy mô lớn.

Bà Noem được phê chuẩn với tỷ lệ 59-34. Cựu Thống đốc bang South Dakota từng chia sẻ với ông Trump quan điểm cứng rắn về nhập cư và gọi tình trạng nhập cư bất hợp pháp là “sự xâm lấn” trong phiên điều trần phê chuẩn đầu tháng này.

Trên cương vị mới, bà Noem, sinh năm 1971, sẽ điều hành Bộ An ninh nội địa Mỹ với 260.000 nhân viên, phụ trách các vấn đề an ninh biên giới, trục xuất và thủ tục nhập cư hợp pháp, cũng như công tác ứng phó khẩn cấp, an ninh mạng, đồng thời giám sát Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Cơ quan Mật vụ Mỹ.