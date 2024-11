Musk sẽ là 'trùm AI' nước Mỹ

Một bản kiến nghị đã được đề ra nhằm kêu gọi ông Trump bổ nhiệm Elon Musk làm cố vấn đặc biệt về trí tuệ nhân tạo.

Elon Musk được tín nhiệm trong vai trò đảm bảo an toàn AI tại Mỹ. Ảnh: Business Today.

Tuần qua, ngay sau khi ông Trump được xác định thắng cử Tổng thống Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ sử dụng AI có trách nhiệm tên là Americans for Responsible Innovation (ARI) đã khởi xướng một bản kiến nghị công khai yêu cầu ông bổ nhiệm Elon Musk làm cố vấn đặc biệt về trí tuệ nhân tạo.

Họ nêu rõ rằng ông Musk có quyền lực đủ mạnh để bảo vệ vị thế dẫn đầu của Mỹ trong công nghệ AI đồng thời đảm bảo triển khai chúng một cách an toàn. Người dẫn đầu tổ chức là cựu nghị sĩ của đảng Dân chủ Brad Carson đã khẳng định không nhận tài trợ từ bất cứ công ty nào.

Elon Musk là một trong những nhà phê bình lớn nhất của OpenAI, công ty mà ông đồng sáng lập nhưng hiện nay đã trở thành đối thủ kinh doanh. Ngay sau khi ChatGPT ra mắt, ông đã ký vào một lá thư kêu gọi việc tạm dừng phát triển các mô hình AI tạo sinh tiên tiến hơn để triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn.

Tuy nhiên, một số người phản đối cho rằng quyết định này của Musk là mang tính cá nhân, do ông cũng điều hành một công ty AI của riêng mình mang tên xAI.

ARI cho rằng những xung đột lợi ích trên có thể được giải quyết với các “cơ chế thích hợp”. Hơn thế, bản kiến nghị cũng khẳng định Musk là một phần không thể thiếu giúp định hướng phát triển công nghệ mang tính chuyển đổi này cho chính quyền ông Trump, với tham vọng thu thập 10.000 chữ ký.

“Ông Musk có thể trở thành một người tiên phong về an toàn AI trong chính quyền”, David Robusto, nhà phân tích chính sách của ARI, đã viết trong một bài đăng trên blog gần đây.

Robusto chỉ ra rằng những lý do để tin rằng cam kết của Musk đối với an toàn AI là sâu sắc, bao gồm việc Musk đồng sáng lập OpenAI, kêu gọi tạm dừng phát triển AI và ủng hộ dự luật an toàn AI SB 1047 của California (mặc dù đã bị phủ quyết).

Robusto cũng thừa nhận rằng Musk chưa đề xuất rõ ràng các chính sách mà chính phủ nên áp dụng ngoại trừ việc kêu gọi thành lập một cơ quan chuyên trách về an toàn AI. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng suy nghĩ của Musk đang dần thay đổi và vẫn có thể được định hình thông qua các cuộc tranh luận công khai.

Trước đó, Musk đã tuyên bố muốn giữ vị trí trong chính quyền ông Trump có tên là Bộ Hiệu quả Chính phủ (Department of Government Efficiency - DOGE), với mục tiêu cải tổ hoàn toàn hệ thống quy định của Mỹ. Mặc dù vậy, Robusto tin rằng ở vai trò này, Musk vẫn có thể thúc đẩy an toàn AI.

Vị tỷ phú có thể tránh cắt giảm ngân sách đối với các cơ quan quan trọng cho chính sách an toàn AI, như Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST). Ngoài ra, nếu Musk thực hiện các đợt sa thải lớn để giảm chi phí, chính phủ có thể phải dựa nhiều hơn vào các công cụ AI để đỡ phần nào khối lượng công việc.

Robusto cho rằng sự kết hợp độc đáo giữa chuyên môn kỹ thuật và vai trò người ủng hộ an toàn AI của Musk, cộng với những biện pháp bảo vệ phù hợp, sẽ thúc đẩy việc phát triển quản trị AI có trách nhiệm.