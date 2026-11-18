Cameron Hanes cho rằng mỗi người có thể thay đổi cuộc sống bằng cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, thay vì để hoàn cảnh quyết định tương lai.

Thay vì lấy tuổi thơ làm cái cớ, hãy nhìn nhận nó như một công cụ rèn luyện chính mình.

Ngoài kia có biết bao cuộc ly hôn, đồng nghĩa với việc có rất nhiều đứa trẻ lớn lên trong những gia đình đổ vỡ. Tôi vẫn thường nghe người ta than thở: “Gia đình tôi rất bất ổn”, rồi dùng nó như một cái cớ cho mọi chuyện. Nhưng đó không phải là lý do thỏa đáng, bởi gia đình nào mà chẳng có những vấn đề riêng.

Người ta luôn muốn tìm kiếm những cái cớ để tự biện minh, nhưng với tôi, bạn phải loại bỏ từng cái cớ một. Rồi tự nhủ rằng, mọi chuyện đều phụ thuộc vào chính bạn. Giờ đây, khi đã không còn những cái cớ đó, bạn sẽ làm gì tiếp theo?

Tôi hoàn toàn có thể đổ lỗi cho tuổi thơ buồn bã đã dẫn đến chứng nghiện rượu của mình, nhưng tôi không làm vậy. Dù đổ lỗi cho người khác là cách trốn tránh trách nhiệm dễ dàng nhất. Trước đây, khi chứng kiến thói nát rượu của bố dượng, tôi từng cảm thấy phẫn nộ. Nhưng rồi tôi nhận ra chính mình cũng có thể rơi vào vết xe đổ đó. Tôi là người làm gì cũng thái quá, nên khi bắt đầu uống rượu, tôi đã “đắm chìm” vào nó.

Nếu không tự mình vực dậy, tôi không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân. Tôi biết bố ruột mình từng nghiện rượu, và điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Nhưng tôi cũng chẳng hoàn hảo, nên tôi không có quyền phán xét ông ấy.

Bố từng có rất nhiều cơ hội, nhưng vì sa đà vào rượu ngay khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nên ông đã đánh mất tất cả. Ông qua đời vì ung thư vào năm 2010, khi mới 63 tuổi – độ tuổi vẫn còn khá trẻ. Ông đã cai rượu và duy trì lối sống lành mạnh hơn 30 năm, nên chẳng ai hiểu nổi vì sao ông lại mắc căn bệnh này.

Ảnh minh họa.

Tôi nghĩ bố vẫn còn nhiều điều hối tiếc, nhưng cuộc sống là thế, mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra. Bố là người đã định hình nên tôi của ngày hôm nay. Thời thơ ấu, dù không ở cạnh bố nhiều vì bố mẹ ly hôn, và vì ông lúc nào cũng bận rộn với cửa hàng băng đĩa Vintage Vinyl, nhưng chúng tôi đã trở nên rất thân thiết trước khi ông qua đời.

Cũng vào thời điểm đó, tôi mới thực sự hiểu sức ảnh hưởng của ông với mọi người xung quanh. Vì thế, tôi luôn muốn trở thành niềm tự hào của ông.

Bố chưa bao giờ phát huy hết năng lực trong thể thao, nhưng ông luôn làm mọi thứ để tôi có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Gần đây tôi đã nói với mẹ rằng tôi thực sự biết ơn những trải nghiệm trong quá khứ: tất cả những chuyện tồi tệ đó, những ngày tháng khổ sở, cảm giác căm ghét bố dượng và chính cuộc đời mình. Tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc. Tôi mừng vì mình đã buộc phải tự vượt qua những giông bão đó. Theo một cách nào đó, chính nhờ vậy mà tôi làm tốt mọi thứ ở hiện tại.

Tất cả chúng ta trong quá trình trưởng thành đều phải dựa dẫm vào người khác. Bố mẹ, gia đình, bạn bè, hàng xóm, thầy cô. Tôi thì không có ai để dựa dẫm, nên buộc phải tự lực cánh sinh. Nếu tôi không tự thúc ép mình – có những lúc tôi khá bằng lòng với việc chẳng làm gì – thì sẽ chẳng có ai thúc ép tôi cả.

Tôi đã tìm thấy niềm đam mê và tiếng gọi đời mình trong bộ môn săn bắn bằng cung, và tìm được một đối tác hoàn hảo để đồng hành. Nhưng khi Roy chuyển tới Alaska, tôi buộc phải đưa ra lựa chọn: tự đi săn một mình, hoặc bỏ cuộc, bởi chẳng ai muốn đi cùng tôi. Tất nhiên, tôi đã chọn đi săn một mình, và tôi cảm thấy khá thoải mái với điều đó vì tôi tự lập từ nhỏ. Không phải tôi chọn sự độc lập ấy, mà cuộc sống của tôi vốn dĩ vậy.

Đôi khi tôi nghe ai đó đưa ra một cái cớ quen thuộc khi nói đến chuyện tập luyện: “Tôi tập hăng, đã vào guồng, nhưng lịch làm việc của bạn đồng hành thay đổi nên không thể đến được.” Chuyện này thì liên quan gì? Có ai quan tâm đâu? Vấn đề đâu phải nằm ở người khác. Nó nằm ở chính bạn.

Việc phải tự thân vận động đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nó giúp tôi trở nên độc lập, không cần dựa dẫm vào ai và trở thành một người biết cách tự giải quyết vấn đề. Tôi buộc phải vận dụng trí tưởng tượng của mình, vì chẳng có ai ở đó làm thay tôi cả, nhờ đó tôi trở nên sáng tạo và kiên cường. Tuổi thơ thiếu vắng bố cùng thái độ ghẻ lạnh từ bố dượng đã thôi thúc tôi thoát khỏi lối sống tầm thường đó.

Tất nhiên, tôi đã phải trải qua những năm trung học mới thực sự thấy mình tầm thường đến nhường nào.