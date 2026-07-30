Mượn danh sư thầy để bán thuốc nam, 15 bị cáo lĩnh án tù

Thông qua các tài khoản mạng xã hội giả danh sư thầy và đệ tử để tư vấn chữa bệnh, nhóm 15 bị cáo đã giao hơn 1.400 đơn hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 15 bị cáo mượn danh sư thầy để bán thuốc nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự).

Tòa đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Huy Hoàng (sinh năm 2002, ở xã Cổ Đô, Hà Nội) 15 năm tù; Dương Quốc Lập (sinh năm 1998, ở xã Bình Lục, Hà Nam) và Dương Văn Tuấn (sinh năm 1998, ở xã Cổ Đô, Hà Nội) cùng lĩnh 13 năm tù.

12 bị cáo còn lại là các nhân viên quảng cáo, bán hàng, tư vấn sản phẩm cho nhóm Hoàng, Lập, Tuấn. Trong đó: Hoàng Viết Xuân, Nguyễn Duy Hưng, Phùng Văn Hùng, Dương Văn Huệ cùng bị Tòa tuyên phạt 10 năm tù; Hoàng Trung Thông, Dương Minh Tuấn, Hoàng Văn Doanh, Chu Thế Doanh, Hoàng Văn Long, Hà Văn Nghĩa, Hoàng Tuấn Sỹ, Đinh Quang Hậu đều bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 tháng.

Theo cáo trạng, các bị cáo Hoàng, Lập, Tuấn có mối quan hệ quen biết từ năm 2013 do cùng làm việc tại công ty bán thực phẩm chức năng. Khi đó, Hoàng và Lập tìm hiểu, thì biết Công ty trách nhiệm hữu hạn Quy Nguyên do sư thầy Thích Tuệ Hải ở chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh, tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp, có nhiều khách hàng mua thuốc nam để điều trị bệnh… Từ đó, các bị cáo nảy sinh ý định lợi dụng danh tính sư thầy để bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Hoàng thuê phần mềm quản lý bán hàng "TUHA.VN" có tài khoản đăng nhập là Ad.amg và Ad.win. Đồng thời, Hoàng tạo các nhóm trên ứng dụng Telegram có tên "Chiến Binh Win", "Giục đơn Win", "Chiến Binh AMG", "Giục đơn AMG"; lập nhóm "Cổ Đông AMG" gồm Hoàng, Lập và Dương Văn Tuấn để bàn bạc thống nhất cách thức hoạt động.

Hoàng thuê địa điểm ở xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, làm văn phòng hoạt động và thuê nhà ở xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội làm kho chứa hàng để tập kết sản phẩm khách hàng đặt mua và đóng gói chuyển trả khách hàng.

Hoàng và Tuấn còn thuê 12 nhân viên bán hàng cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhân viên tạo lập tài khoản ảo giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải để lừa đảo khách hàng.

Theo phân công, Dương Quốc Lập chịu trách nhiệm quảng cáo, marketing giới thiệu tư vấn điều trị bệnh xương khớp trên mạng Facebook, lấy thông tin, số điện thoại của khách hàng chuyển lên phần mềm TUHA.VN để nhân viên quảng cáo, tư vấn bán sản phẩm. Còn Dương Văn Tuấn chịu trách nhiệm mua các sản phẩm (là thuốc nam) của những gia đình tự làm để bán cho khách.

Các bị cáo tự đặt tên các sản phẩm như Phục khớp Long Hương, Bách thảo khớp Long Hương, Tái tạo khớp Long Hương, Dạ dày Hải Đường, Dạ dày Tuệ Hải, Phục khớp Tuệ Hải, Kim Trĩ Long Hương, Teo Trĩ Tuệ Hải để cho các nhân viên tư vấn cho khách hàng.

Hoàng và Tuấn trực tiếp hướng dẫn nhân viên tìm hiểu thông tin về các bệnh xương khớp, trĩ, dạ dày; xem các clip trên YouTube, Facebook và đọc các bài viết tư vấn điều trị để nâng cao kỹ năng tư vấn cho khách hàng.

Đặc biệt, các bị cáo yêu cầu nhân viên khi tư vấn cho khách hàng giới thiệu thành phần thuốc là thuốc nam, chiết xuất từ các loại thảo mộc tự nhiên…

Hàng ngày, Dương Quốc Lập "chạy" quảng cáo đăng bài của sư thầy Thích Tuệ Hải. Lập thuê một tài khoản Facebook, sử dụng tài khoản này để sao chép các bài viết quảng cáo, nội dung phân tích về bệnh tật do sư thầy Thích Tuệ Hải chia sẻ trên các fanpage Facebook, chủ yếu liên quan đến các bệnh về xương khớp.

Sau đó, Lập sử dụng tài khoản Facebook đã thuê để chạy quảng cáo các bài viết này. Khi các bài quảng cáo thu hút người dùng nhắn tin hoặc để lại số điện thoại, Lập tổng hợp thông tin khách hàng và cập nhật lên phần mềm TUHA để Hoàng và Tuấn phân công cho các nhân viên tiếp cận.

Sau khi có thông tin khách hàng, các nhân viên sử dụng tài khoản giả danh sư thầy Thích Tuệ Hải hoặc dùng các số điện thoại rác do Hoàng cung cấp, tự xưng là đệ tử của sư thầy để tư vấn chữa bệnh, giới thiệu các sản phẩm là thuốc của sư thầy nhằm tạo lòng tin, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

Theo cáo trạng, các bị cáo mua các sản phẩm với giá 17.000-25.000 đồng/hộp nhưng bán cho khách với giá khoảng 250.000-300.000 đồng/hộp.

Hoàng quy định nhân viên nào bán được nhiều sản phẩm hoặc giữ vai trò điều hành, phân phối sẽ được hưởng lương, phụ cấp cao hơn. Nếu khách từ chối nhận hàng hoặc trả hàng thì nhân viên bán hàng bị khấu trừ 5% giá trị sản phẩm.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/2/2024 đến ngày 16/4/2024, nhóm Hoàng giao thành công 1.431 đơn hàng, chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng của khách hàng. Cơ quan điều tra xác định được 143 người bị hại bị chiếm đoạt hơn 503 triệu đồng.

Đối với các bị hại còn lại, cơ quan tố tụng dành quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khi có yêu cầu.